BAC et BEM 2024 en Algérie : le nombre de candidats révélé

Le ministre de l’Éducation, Abdelhakim Belabed, a annoncé aujourd’hui que plus de 1,6 million de candidats passeront les examens du Baccalauréat et du Brevet d’enseignement moyen (BEM) en Algérie. Les épreuves se dérouleront dans 2869 centres pour le Baccalauréat, avec 94 centres de correction, tandis que pour le BEM, il y aura 3040 centres d’examen et 97 centres de correction.

Lors d’une session de travail au siège du ministère avec les directeurs régionaux, le ministre a détaillé les mesures prises pour les examens de 2024. Il a précisé que les mêmes dispositions organisationnelles seront appliquées, en maintenant notamment l’exemption des enseignants de surveiller les épreuves dans leur matière ou lorsqu’un de leurs proches est candidat. Une demi-heure supplémentaire sera accordée aux candidats pour leur permettre de choisir le sujet qui correspond le mieux à leurs connaissances et aptitudes.

BAC et BEM 2024 : Préparatifs des examens officiels

Le ministre a également annoncé que les candidats pourront retirer leurs convocations à partir de la première semaine de mai. Lors d’une visite dans la wilaya de M’sila, il a précisé que le retrait des convocations pour le BEM commencera le dimanche 5 mai 2024, tandis que celles du baccalauréat seront disponibles le jeudi 9 mai 2024. Les convocations pourront être retirées via le site web de l’Office National des Examens et Concours (ONEC), l’espace numérique des parents d’élèves, ainsi que dans les établissements scolaires. Cette procédure restera en vigueur jusqu’au dernier jour de l’examen en cas de perte de la convocation par l’élève.

En termes d’organisation, les candidats et enseignants devront respecter des horaires stricts pour fluidifier l’accès et le déroulement des examens. Les candidats ne pourront quitter la salle d’examen qu’après la moitié du temps imparti. Les épreuves du BEM se dérouleront du 3 au 5 juin 2024, tandis que celles du Baccalauréat auront lieu du 9 au 13 juin 2024. Ces mesures illustrent l’engagement du ministère pour des examens transparents et équitables.