BAC et BEM 2024 : Belabed révèle le calendrier des corrections ?

Dans un effort pour assurer la réussite des examens scolaires officiels de l’année 2024, le ministre de l’Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a émis une série de directives et de recommandations à l’attention de ses directeurs régionaux. Lors d’une réunion dirigée par le ministre depuis le siège du ministère, utilisant la visioconférence, plusieurs cadres de l’administration centrale, ainsi que les directeurs de l’éducation et les chefs de centres d’examen du baccalauréat étaient présents.

Le ministre Belabed a insisté sur l’importance cruciale de sélectionner soigneusement les correcteurs des examens pour garantir l’équité et l’égalité des chances parmi tous les candidats. Il a souligné que cette sélection doit être basée sur l’expérience et la compétence professionnelle des enseignants afin d’assurer une notation juste et précise. Les dates de correction pour les principaux examens ont été annoncées : le 14 juin pour le brevet d’enseignement moyen (BEM) et le 29 juin pour le baccalauréat.

Quel est le calendrier des corrections?

Pour le BEM, les centres de collecte commenceront à recueillir les copies dès le 3 juin, afin de les anonymiser et de les chiffrer avant la correction qui débutera le 14 juin. Pour le baccalauréat, les mêmes processus de collecte et de préparation des copies commenceront le 9 juin, avec le début des corrections fixé au 29 juin pour les sept filières concernées : Lettres et Philosophie, Langues Étrangères, Sciences Expérimentales, Mathématiques, Techniques Mathématiques, Gestion et Économie, et Arts.

Chaque copie d’examen sera soumise à une double correction. En cas de divergence significative (plus de 3,5 points pour les filières scientifiques et techniques, et 4 points pour les filières littéraires) entre les deux premières corrections, une troisième correction sera effectuée. Si nécessaire, une quatrième correction sera également possible, une méthode adoptée depuis la session 2023 pour renforcer l’équité et minimiser les erreurs de notation.

Le ministre Belabed a également abordé la question des compensations financières pour les enseignants surveillants. Les enseignants du secondaire recevront 950 dinars par jour de surveillance, ceux du collège 850 dinars, et ceux du primaire 720 dinars par jour, afin de reconnaître leur contribution cruciale à la réussite des examens.

Organisation logistique et précautions pour les examens

Le ministre a rappelé que les présidents des centres d’examen sont les premiers responsables de la gestion des situations imprévues. Ils doivent trouver des solutions rapides pour résoudre tout problème et, en cas de difficulté, contacter immédiatement les cellules de suivi au niveau provincial ou central. Cette communication est essentielle pour garantir le bon déroulement des épreuves.

Pour éviter les problèmes récurrents de retard aux examens, le ministre a insisté sur le respect strict des horaires d’ouverture des centres et des horaires des épreuves. Les élèves doivent être informés de l’importance de visiter leurs centres d’examen à l’avance pour se familiariser avec les lieux et éviter tout retard le jour J, ce qui pourrait entraîner leur exclusion de l’examen.

Les mesures et directives mises en place visent à garantir le bon déroulement des examens de 2024, en mettant l’accent sur l’équité, la rigueur et l’organisation. En assurant une préparation minutieuse et une communication efficace, le ministère de l’Éducation nationale souhaite offrir à chaque élève les meilleures conditions pour réussir leurs épreuves et leur parcours académique.