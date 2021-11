BAC et BEM 2022 : les dates et les modalités d’inscriptions fixées

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé, ce mercredi 24 novembre, les dates d’inscription aux examens du Baccalauréat et du Brevet de l’enseignement moyen BEM pour la session 2022.

Dans un communiqué rendu public, le ministère porte à la connaissance de « tous les élèves scolarisés au sein des établissements publics et privés ainsi que les candidats libres, concernés par les examens du BEM et du BAC », que les inscriptions débuteront « à partir du dimanche 28 novembre jusqu’au jeudi 23 décembre 2021 ».

Concernant les candidats scolarisés, les inscriptions seront lancées au sein des établissements scolaires sur la plate-forme numérique du ministère de l’Éducation. Les Directeurs de ces établissements inscriront leurs élèves concernés par ces deux examens, précise la même source.

Pour ce qui est des candidats libres, les inscriptions s’effectueront, durant la date citée en dessus, sur les deux sites de l’Office national des examens et concours (ONEC) ; https://bac.onec.dz et https://bem.onec.dz

Pourquoi ces nouvelles mesures d’inscription ?

Cette année, c’est « l’établissement scolaire qui prendra en charge l’inscription des élèves », indique-t-on encore. Cette mesure intervient, selon la même source, dans le but d’alléger la charge des inscriptions sur les élèves et leurs parents, mais aussi suite aux difficultés et erreurs constatées auparavant.

Cette mesure est désormais possible « grâce au système informatique mis en place par le secteur dans le cadre des efforts consentis afin de faciliter le service public », lit-on encore dans le communiqué du ministère de l’Éducation.