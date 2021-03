BAC et BEM 2021 : les dates des examens se précisent

Les choses semblent se préciser davantage concernant les dates des examens de fin d’année pour les cycles moyen et secondaire.

Plusieurs sources concordantes auprès du ministère de l’Éducation ont indiqué que les dates des examens de fin d’année ont été officiellement fixées. Ainsi, les examens du brevet de l’enseignement moyen BEM et du Baccalauréat pour la session 2021 devront se tenir après les élections législatives anticipées prévues pour le 12 juin prochain.

Selon le quotidien arabophone El Khabar qui cite des sources officielles au ministère de l’Éducation, la tenue des deux examens devra intervenir durant le même mois. Si ces deux épreuves sont officiellement maintenues, il n’en est pas de même pour l’examen de la cinquième, d’au moins, selon les dernières informations rapportées.

La décision de l’annulation de l’examen de la cinquième est intervenue selon le même journal du fait de la situation épidémiologique caractérisée par la poursuite de la propagation de l’épidémie du coronavirus. Suite de quoi, la moyenne de passage au cycle moyen sera comptabilisée sur la base du premier et deuxième trimestre.

Vers l’annulation de l’examen de la cinquième

Il convient de noter que la programmation des élections législatives anticipées pour le 12 juin prochain, considérée comme la période d’examen, a suscité une vague d’interrogations quant à la tenue des examens de fin d’année.

En effet, la décision du ministère de l’Éducation intervient ainsi pour éviter l’interférence des examens avec les échéances législatives, notamment dans le côté organisationnel avec les protocoles sanitaires, sachant que la tutelle a également décidé d’en finir avec les épreuves BAC et BEM avant même la fin du mois de juin prochain.

Dans le même contexte, le gouvernement devra entreprendre des mesures exceptionnelles semblables à celles décidées par les hautes autorités du pays pour les examens de la précédente session, notamment l’annulation de l’examen de la cinquième. Une décision qui intervient pour cause de la situation épidémiologique.

Pour le BAC et le BEM, et si la stabilité de la situation épidémiologique se maintient, ils se tiendront comme prévu et conformément un protocole sanitaire strict qui devra être mis en place avant pendant et après la tenue des examens.