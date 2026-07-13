Bac en poche ? Voici les pays qui ouvrent grand leurs portes aux étudiants étrangers en 2026

Vous avez obtenu votre bac et vous avez envie de poursuivre vos études à l’étranger ? C’est le moment idéal. Alors que les destinations historiques comme le Canada ou le Royaume-Uni se referment, de nouveaux horizons s’offrent à vous. Entre la gratuité des universités allemandes, le soft power de la Corée du Sud et l’émergence de hubs comme Dubaï ou la Malaisie, la carte mondiale des études est en pleine révolution. Voici les pays qui vous ouvrent grand leurs portes.

La carte mondiale de l’enseignement supérieur est en pleine recomposition. Portée par une projection de 8,5 millions d’étudiants internationaux en mobilité d’ici 2030, selon les données QS, la course aux talents académiques redistribue les rôles à une vitesse inédite.

Les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie et le Canada, longtemps intouchables, voient leur attractivité s’éroder sous l’effet conjugué de politiques migratoires plus restrictives et d’un sentiment anti-immigration croissant. Dans ce vide, une quinzaine de pays ont saisi leur chance en 2026, certains en ouvrant grand leurs portes, d’autres en les refermant brutalement.

L’Allemagne et la France, locomotives européennes de l’enseignement supérieur

Avec 420 000 étudiants étrangers sur son territoire, l’Allemagne s’impose comme le choix de référence en Europe continentale. Trois quarts de ses universités signalent une stabilité ou une hausse des nouvelles inscriptions internationales.

L’argument est imparable : des formations gratuites, un nombre croissant de cursus dispensés en anglais et une économie structurellement en manque de main-d’œuvre qualifiée. Une étude récente chiffre même la contribution fiscale nette des étudiants arrivés en 2022 à près de 15,5 milliards d’euros sur l’ensemble de leur vie active, soit bien plus que ce qu’ils perçoivent en prestations sociales.

La France, de son côté, joue une partition plus offensive. Forte de 445 000 étudiants internationaux accueillis en 2024-2025, elle ambitionne d’atteindre le demi-million d’ici 2027. Plusieurs grandes écoles de commerce ont accéléré leurs procédures d’admission pour capter les étudiants déstabilisés par les restrictions imposées par l’administration Trump aux universités américaines.

La Corée du Sud et le Japon, nouvelles références asiatiques

Séoul a franchi un cap symbolique : l’objectif de 300 000 étudiants internationaux a été atteint avec deux ans d’avance sur le calendrier prévu. L’engouement mondial pour la culture coréenne y est pour beaucoup. Reste un frein majeur : plus de 90 % des étudiants interrogés souhaitent rester travailler après leur diplôme, mais deux tiers d’entre eux jugent l’obtention du visa de travail spécialisé (E-7) particulièrement difficile.

Tokyo progresse à un rythme plus mesuré. Les universités japonaises comptaient 336 708 étudiants étrangers en mai 2024, sur la route d’un objectif fixé à 400 000 pour 2033. Le ministère de l’Éducation prévoit de relever les plafonds d’inscription dans certains établissements de 5 % en 2026. Un programme doté de 3,3 milliards de yens a par ailleurs été lancé pour attirer des chercheurs étrangers dans onze universités sur trois ans.

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Malaisie, EAU et Kazakhstan, les outsiders qui changent la donne

La Malaisie cible 250 000 étudiants internationaux d’ici 2030 et a enregistré une hausse de 26 % des candidatures sur deux ans. La progression la plus spectaculaire vient de Chine, avec une augmentation de 25 % en un an. Le pays dispose d’un atout supplémentaire : l’un des modèles d’enseignement transnational les plus développés au monde, incarné par le futur second campus de l’université Monash, présenté comme le plus grand investissement jamais réalisé par l’institution en Malaisie.

Les Émirats arabes unis dominent la région MENA sans partage. En août 2025, ils concentraient 59 % de toutes les recherches de destinations d’études effectuées sur la plateforme Keystone pour la zone, avec une hausse de 90 % des requêtes en juin 2025 par rapport à l’année précédente. Dubaï attire aussi bien des étudiants indiens, français, américains qu’allemands, et se positionne comme un hub croissant pour les étudiants chinois.

Le Kazakhstan, lui, crée la surprise. Plus de 35 000 étudiants étrangers ont rejoint ses universités lors de l’année académique 2025, principalement originaires d’Inde, du Turkménistan, d’Ouzbékistan, de Chine et de Russie. Perçu comme une alternative stable à la Russie, dont l’isolement académique s’est accentué depuis le conflit en Ukraine, le pays vise les 100 000 étudiants internationaux d’ici 2028 et multiplie les campus universitaires étrangers sur son territoire.

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Nouvelle-Zélande, Irlande et Espagne consolident leur attractivité

Wellington a lancé son plan Going for Growth, avec l’ambition de faire passer les inscriptions internationales de 83 700 à 119 000 d’ici 2034 et de doubler la valeur économique du secteur. Les droits de travail des titulaires de visa étudiant ont été portés de 20 à 25 heures hebdomadaires. Malgré un léger recul des demandes de visa, le taux d’approbation a progressé de 7 % à fin octobre 2025, et la satisfaction des étudiants étrangers atteint 87 %.

L’Irlande a franchi la barre des 40 000 étudiants internationaux en 2023-2024, un record absolu. Le repositionnement des universités britanniques vis-à-vis des étudiants européens a orienté une partie de ces flux vers Dublin. L’Espagne, forte de plus de 100 000 étudiants étrangers, a lancé le programme EduBridge to Spain et autorise les étudiants à travailler jusqu’à 30 heures par semaine, l’un des plafonds les plus élevés au monde.

Tous les pays ne jouent pas la carte de l’ouverture. Les Pays-Bas ont imposé des plafonds d’inscription dans cinq grandes universités de la région Randstad, provoquant une baisse de 5 % des effectifs internationaux. Le coût économique potentiel de ces restrictions est estimé à 5 milliards d’euros. Le Danemark a suivi une logique similaire, durcissant les conditions d’entrée pour les étudiants hors Union européenne, en invoquant des détournements présumés du visa étudiant à des fins d’accès au marché du travail.