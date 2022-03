BAC en Algérie : le ministère dévoile une nouvelle spécialité

Le BAC est considéré comme l’étape la plus importante qui précède le passage à l’enseignement supérieur. À ce niveau-là, l’élève doit se fixer sur une spécialité et doit connaitre ses capacités et préférences afin de pouvoir s’orienter vers une filière d’étude supérieur qui lui convient. En Algérie le choix des spécialités au BAC est cerné entre spécialité scientifique, technique ou littéraire et marquée par une absence totale de l’élément artistique.

Le ministère de l’éducation nationale remet sur la table cette question d’absence d’élément artistique en annonçant, aujourd’hui mardi 15 mars 2022, la mise en place et l’organisation d’un BAC artistique à côté des autres spécialités existantes, et ce à travers une convention entre le ministère de l’éducation nationale et le ministère de la culture.

La convention a été signée en présence de Abdelhakim Belaabed ministre de l’Éducation nationale et Soraya Mouloudji ministre de la culture.

La matérialisation de l’idée d’un BAC artistique

L’idée d’intégration d’un BAC artistique remonte à un moment avant qu’elle soit officialisé aujourd’hui. Le ministère de l’éduction avait proposé de créer une nouvelle spécialité dans l’enseignement secondaire qui touchera aux arts dans leurs différents domaines (art plastique, cinéma, théâtre … etc.).

En effet, cette proposition s’inscrit dans le programme du président de la République Abdelmadjid Tebboune, qui a soutenue cet initiative selon un communiqué de la présidence de la République au terme d’une réunion périodique du Conseil des ministres qui a eu lieu au mois d’avril 2021.

Dans le même communiqué, le président a souligné l’importance de “renforcer l’éducation artistique dans le milieu éducatif en vue de le rendre une pépinière de talents, tout en la développant au niveau national dans les différentes spécialités pour parvenir à une véritable industrie artistique”.

Le président de la république s’est arrêté aussi sur l’importance de “l’orientation des élèves talentueux depuis leur première année secondaire vers une branche artistique en vue de leur assurer une formation précoce et ouvrir la voie aux jeunes algériens pour développer leurs dons et passions dans les différentes spécialités”. Et il avait mis en avant l’importance d’offrir les moyens et dispositions nécessaires qui permettent de conduire cette incitatif de création d’un BAC artistique vers la réussite.

À ce propos, Abdelhakim Belaabed est revenu sur l’idée dans le cadre d’une autre réunion périodique du Conseil des ministres qui a eu lieu en novembre 2021. Il a proposé l’élaboration de programme qui permet la promotion de l’éducation artistique en Algérie et qui facilite le passage à la création d’une spécialité artistique. Le ministre de l’éducation nationale a insisté sur le fait que l’élaboration d’un BAC artistique « fait partie des missions du Conseil national des programmes visant à insuffler une dynamique à l’école algérienne ».