BAC/BEM : Les modalités d’inscription des candidats libres dévoilés

Les inscriptions des candidats libres aux examens de fin de cycle pour la session 2021 s’étaleront du 3 au 28 janvier 2021 prochain.

Les inscriptions au diplôme du baccalauréat de la session 2021 pour les candidats libres commenceront du 3 janvier au 28 janvier 2021, où les candidats libres choisissent de s’inscrire dans les spécialités suivantes du baccalauréat : lettre et philosophie, langues étrangères, gestion et économie, sciences expérimentales, mathématiques, technique mathématiques.

Les inscriptions des candidats libres aux examens du BEM et du Baccalauréat, s’effectueront sur les deux sites de l’Office national des examens et concours (ONEC): http://bem.onec.dz et http://bac.onec.dz.

Le dossier d’inscription pour le BAC se compose d’un formulaire d’inscription électronique tiré du site lui-même, en plus d’une copie originale du certificat scolarité, et d’un document des opérations postales pour le paiement des droits d’inscription Ou le reçu de paiement électronique des cotisations, un certificat de résidence et une enveloppe avec un timbre-poste portant l’adresse personnelle du candidat.

Le candidat libre doit utiliser le numéro d’utilisateur et le mot de passe pour accéder au site afin de vérifier l’inscription ou de retirer la convocation, et le site sera de nouveau ouvert dans la période du 1er au 15 mars 2021 pour confirmer l’inscription et la validité des informations.

Concernant les examens d’éducation physique, ils seront également effectués dans la wilaya dans laquelle le candidat libre est inscrit, à partir du 16 mai jusqu’au 27 mai 2021, en notant que le rappel de la convocation se fera auprès des directions de l’éducation, comme pour la convocation aux épreuves écrites, depuis le site dans les limites du 20 mai 2021.

Inscription des candidats libres au BEM

Quant à l’inscription des candidats libres au BEM, elle se fera également dans la même période du 3 au 28 janvier 2021, sur le site https://bem.onec.dz, où le dossier consiste en un formulaire d’inscription électronique, une copie originale du certificat de scolarité, le document d’opérations financières, en plus d’un certificat de résidence et d’une enveloppe avec un timbre-poste portant l’adresse personnelle du candidat

Le candidat libre doit utiliser le numéro d’utilisateur et le mot de passe pour accéder au site afin de s’assurer de l’inscription et de l’exactitude des informations et retirer la convocation. Encore une fois, dans la période du 1er mars au 15 mars pour confirmer l’inscription, et en cas d’erreur dans les informations, le candidat libre doit en informer la direction de l’éducation, qui envoie les corrections nécessaires à l’antenne du bureau qui le suit.

Les examens d’éducation physique, ils seront également effectués dans la wilaya dans laquelle le candidat libre est inscrit, à partir du 16 mai jusqu’au 27 mai 2021, et que le candidat libre, y compris les candidats du Bureau national de l’éducation et de la formation à distance, doit s’adresser à la Direction de l’éducation qui lui est affiliée pour retirer sa convocation à l’examen d’éducation physique à partir du 25 Avril 2021, tandis que la convocaation pour l’examen écrit sera retirée du site d’ici le 16 mai 2021.