BAC, BEM, Covid-19 : le ministre de l’Éducation face aux rumeurs

L’année scolaire 2021/2022 a été marquée par une fermeture précoce des écoles, et des vacances d’hiver prolongées, et ce, à cause de la propagation rapide du coronavirus qui menaçait la santé des élèves et des enseignants.

Suite à cela, les rumeurs ont commencé à fuser, notamment sur les réseaux sociaux, concernant un report des examens, et de fermeture d’écoles.

C’est pour mettre fin aux ouï-dire que le ministre de l’Éducation, Abdelhakim Belabed, s’est exprimé aujourd’hui. Il a notamment indiqué que les cours se déroulent normalement et qu’il n’y a aucune école qui a été fermée, contrairement à ce que disent les rumeurs.

Les prévisions du ministre

Belabed affirme aujourd’hui, que « tout ce qui est propagé comme rumeurs n’a aucun fondement », et que son département va « faire face rapidement à toutes les situations enregistrées de cas d’infection à la Covid-19, au niveau de chaque établissement ».

Le ministre assure, que des mesures seront prises et tout le monde doit les respecter. Belabed ne tranche toutefois pas sur l’obligation vaccinale en milieu éducatif. Il se contente de dire que la vaccination est un devoir national et sanitaire.

Concernant l’examen du BAC, le ministre de l’Éducation déclare qu’il va être « organisé de manière normale » de même pour le BEM. Les deux examens vont se dérouler au « moment opportun », lance le ministre, qui précise qu’il va bientôt annoncer les dates.

Enfin, le ministre revient aussi sur la suppression de l’examen de la cinquième, et affirme qu’un autre examen, « qui valorise les acquis de l’élève pendant le cycle primaire » sera instauré.