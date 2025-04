BAC Algérie 2025/2026 : le ministère lève le voile sur 5 nouvelles spécialités

Parmi les grandes nouveautés de la rentrée scolaire 2025, l’introduction du baccalauréat professionnel. Cette voie alternative, mêlant enseignement général, technique et immersion en milieu professionnel, vise à répondre aux besoins du marché du travail local tout en offrant un diplôme national aux collégiens issus de la 4e année moyenne. Une première expérimentale qui démarrera dans 13 wilayas, avec cinq filières ciblées, pensées pour anticiper les défis économiques de demain.

BAC professionnel – Algérie 2025 : 5 filières pour répondre à la réalité du marché

Le ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels a tranché. Cinq grandes filières ont été retenues pour structurer cette première édition du baccalauréat professionnel. Dans un entretien accordé à l’Agence officielle (APS), Seddik Koudil, directeur de l’organisation et du suivi de la formation au sein du ministère, a détaillé les domaines concernés :

Énergie et environnement ;

Industries de transformation ;

Électronique et automatisme ;

Mécanique et électromécanique ;

Agriculture.

En effet, chaque filière regroupe plusieurs spécialités, pensées pour s’adapter aux spécificités socio-économiques de chaque wilaya. Il s’agit donc d’une approche territoriale, au plus près des besoins locaux en main-d’œuvre qualifiée.

14 lycées professionnels prêts à accueillir la première promotion

La mise en œuvre du baccalauréat professionnel ne s’improvise pas. Quatorze établissements pilotes répartis dans treize wilayas ont été entièrement réhabilités, équipés en matériel moderne et dotés de formateurs spécialisés. En effet, cela permettra d’offrir un environnement pédagogique à la hauteur de cette ambition.

De plus, ces lycées professionnels accueilleront des élèves issus de la 4e année moyenne, admis au palier post-obligatoire. Pour un cursus de trois ans. Au programme, enseignement général, cours techniques, pratiques professionnelles en atelier, et surtout, stages en entreprise. « Le parcours est conçu pour allier compétences académiques et qualification technique, en lien direct avec les réalités du terrain », a précisé M. Koudil.

Rentrée scolaire 2025/2026 : une reconnaissance officielle et des perspectives concrètes

Contrairement à ce que pourrait laisser penser son statut alternatif, le baccalauréat professionnel sera une véritable certification nationale, délivrée par le Centre national des examens et concours relevant du ministère de la Formation et de l’Enseignement professionnels. Celle-ci confère un titre reconnu, permettant d’envisager deux suites naturelles :

Poursuivre des études supérieures techniques, notamment dans les instituts spécialisés ou centres d’excellence. Accéder directement au monde du travail, avec la possibilité de s’insérer dans des métiers qualifiés ou même de créer son propre projet via des dispositifs d’entrepreneuriat.

En outre, afin d’assurer un bon niveau d’adhésion et de compréhension autour de cette nouvelle voie, une « semaine d’information » sera prochainement organisée, selon le même responsable. Celle-ci permettra de présenter le dispositif au grand public, aux familles et aux élèves. Ainsi que de diffuser les premiers outils pédagogiques actuellement en cours de finalisation (livres et guides techniques).