BAC à Batna : quand la joie se transforme en deuil

La wilaya de Batna a connu jeudi 22 juillet un accident tragique suite au tonneau d’une voiture touristique causant la mort de deux jeunes qui célébraient un évènement.

En effet, ces deux derniers étaient en train de fêter la réussite au baccalauréat de l’un deux. L’accident s’est produit au niveau de la route nationale numéro 77 qui lie la commune de Mereouna à Ksar Bellezma. Ce tragique évènement a vite transformé la joie en deuil.

L’inconscience tue !

Malheureusement, ce n’est pas le seul accident de route qui s’est passé à la wilaya de Batna. Cette ville de l’est Algérien a connu un autre accident quand des jeunes défilant à bord d’une voiture touristique, pour fêter la réussite d’un autre bachelier se trouvant parmi eux, avaient renversés deux piétons. Il s’agit, en fait de deux jeunes filles qui ont été évacué aux services d’urgences de l’hôpital Ali Nmer de la commune de Mereouana.

Il est à rappeler que ce n’est pas la première fois qu’un accident de voiture se produit suite aux résultats du bac. Chaque année, les liesses engendrées par la réussite au bac causent des drames et entrainent la perte de jeunes fraichement reçus au bac. Des jeunes qui se laissent emporter par l’inconscience privent leurs parents et proches de profiter de la joie de l’effort et de la réussite. Des campagnes de sensibilisation doivent être menées pour mettre fin à ce genre de phénomènes qui se produisent presque chaque année.