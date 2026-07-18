BAC 2026 : Voici toutes les écoles supérieures accessibles à partir de 13/20

Pour les bacheliers de la session 2026 ayant obtenu de brillants résultats, le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique ouvre grand les portes des Écoles nationales supérieures.

Proposant un recrutement à envergure nationale, ces établissements d’élite offrent des parcours d’excellence débouchant, pour la plupart, sur le prestigieux diplôme d’ingénieur d’État dans des secteurs hautement stratégiques tels que l’informatique, les technologies avancées, le commerce ou encore l’agriculture saharienne.

Au total, 40 Écoles nationales supérieures réparties à travers le territoire national — avec en première ligne le pôle technologique de Sidi Abdellah, en plus de 36 autres écoles spécialisées — attendent les meilleurs candidats, sous réserve de remplir les conditions de moyennes minimales requises pour le classement.

Technologies et sciences appliquées : La barre fixée à 16/20 pour l’élite

Destinées principalement aux filières Mathématiques, Sciences expérimentales et Technique mathématique, plusieurs écoles imposent des critères stricts pour l’accès aux classements.

L’École Nationale Supérieure des Technologies Avancées (Alger) exige une moyenne générale ou pondérée égale ou supérieure à 16/20 pour postuler. Ce seuil est fixé à 13,5/20 pour l’École Supérieure des Sciences Appliquées (Tlemcen) et à 14/20 pour l’École Supérieure en Génie Électrique et Énergétique (Oran).

L’excellence est également de mise pour les instituts polytechniques. Une moyenne minimale de 16/20 est ainsi indispensable pour concourir à l’admission à l’École Nationale Polytechnique (Alger), à l’École Nationale Supérieure Polytechnique de Constantine, ainsi qu’à l’École Nationale Polytechnique d’Oran.

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Pour les autres spécialités techniques et d’infrastructures, les exigences de classement s’établissent à 13,5/20 pour l’École Nationale Supérieure de l’Hydraulique (Blida), 15/20 pour l’École Nationale Supérieure des Travaux Publics (Alger), 14/20 pour l’École Nationale Supérieure de Technologie et d’Ingénierie (Annaba), et enfin 15/20 pour l’École Nationale Supérieure des Énergies Renouvelables, de l’Environnement et du Développement Durable (Batna).

Informatique et Numérique : Le pic d’excellence à 17/20

Pour les passionnés du numérique, l’accès aux filières de l’intelligence artificielle et du développement logiciel reste le plus sélectif.

L’orientation vers l’École Supérieure d’Informatique (ESI Alger), l’ESI de Sidi Bel Abbès, ou l’École Supérieure en Sciences et Technologies de l’Information et du Numérique (Béjaïa) exige une moyenne générale ou pondérée égale ou supérieure à 17/20.

L’accès y est accordé selon un ordre de priorité débutant par la filière Mathématiques, suivie des Sciences expérimentales, puis de la filière Technique mathématique.

Sécurité alimentaire et Agriculture saharienne : 9 écoles au cœur des défis nationaux

S’inscrivant en droite ligne avec le plan d’action du gouvernement pour booster l’économie et assurer la souveraineté alimentaire, le domaine des sciences de la nature et de la vie propose 9 écoles de pointe. L’accès y est ouvert aux bacheliers des filières Sciences expérimentales, Mathématiques, puis Technique mathématique.

L’École Supérieure de l’Aliment et des Industries Agroalimentaires (Alger), l’École Nationale Supérieure Agronomique (Alger), ainsi que l’École Supérieure des Sciences Biologiques (Oran) imposent une moyenne supérieure ou égale à 14/20 pour les filières Sciences expérimentales et Mathématiques, et 15/20 pour les Techniques mathématiques.

De son côté, l’École Supérieure d’Agronomie (Mostaganem) est accessible à partir de 13/20 (Sciences exp. / Mathématiques) et 14/20 (Technique math.).

Pour l’École Nationale Supérieure des Forêts (Khenchela), les seuils sont de 13/20 et 13,5/20 selon le bac, tandis que l’École Nationale Supérieure de Biotechnologie (Constantine) requiert 14/20 et 15/20.

Enfin, l’École Nationale Supérieure des Sciences de la Mer et de l’Aménagement du Littoral (Alger) se positionne à 14/20 pour les scientifiques et matheux, contre 14,5/20 pour les techniques mathématiques.

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Le développement agricole des régions du Sud bénéficie également de structures dédiées. À Adrar, une moyenne de 11/20 suffit pour les bacs Sciences expérimentales et Mathématiques, et 11,5/20 pour les Techniques mathématiques. Pour l’école d’El Oued, la moyenne de classement requise oscille entre 12/20 et 12,5/20 selon l’ordre de priorité du diplôme.

Management, Sciences commerciales et Architecture

Dans le secteur des sciences économiques, de gestion et commerciales, le ministère déploie 8 grandes écoles préparant à un Master académique.

L’accès à l’École Supérieure des Sciences de Management (Annaba), à l’École Supérieure de Comptabilité et de Finance (Constantine), et à l’École Supérieure d’Économie (Oran) exige une moyenne générale minimale de 13/20, avec une priorité accordée aux bacs Gestion-Économie, suivis des Mathématiques, Sciences expérimentales et Technique mathématique. Une condition stricte s’ajoute : obtenir une note égale ou supérieure à 12,5/20 à l’épreuve de mathématiques.

Pour le pôle d’excellence de Koléa — regroupant l’École Supérieure de Commerce (ESC), l’École Nationale Supérieure de Statistique et d’Économie Appliquée (ENSSEA), et l’École Supérieure de Management et de l’Économie Numérique —, les exigences montent d’un cran. Une moyenne générale minimale de 14,5/20 est requise pour toutes les filières mentionnées, toujours assortie d’un 12,5/20 minimum en mathématiques.

Enfin, les futurs bâtisseurs ciblant l’École Polytechnique d’Architecture et d’Urbanisme (EPAU Alger) devront justifier d’une moyenne générale ou pondérée minimale de 15/20, ouverte aux filières Mathématiques, Technique mathématique et Sciences expérimentales.