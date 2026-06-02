Bac 2026 : une mesure inédite annoncée au profit des candidats

Dans un élan de solidarité nationale unique, le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a annoncé la mise à disposition des espaces des mosquées, des salles de prière pour les femmes ainsi que des écoles coraniques au profit des candidats au baccalauréat. Cette initiative vise à offrir aux futurs bacheliers des espaces adaptés à la révision, au repos et à la concentration tout au long de cette période cruciale.

Selon le communiqué officiel de la tutelle, cette mesure cible spécifiquement les structures religieuses situées à proximité immédiate des centres d’examen, garantissant ainsi un accès rapide et pratique pour les élèves.

Un havre de paix et des collations entre les épreuves

Ces espaces citoyens seront ouverts et entièrement mis au service des candidats durant toute la durée des épreuves du baccalauréat. L’objectif est de briser le stress des examens en mettant à leur disposition des environnements hautement sécurisés, calmes et propices à la sérénité. Entre deux examens, les étudiants pourront non seulement se reposer, mais ils bénéficieront également, sur place, de collations légères et de rafraîchissements offerts pour leur confort physique.

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Un soutien psychologique assuré par les imams et les mourchidates

Au-delà de l’aspect logistique et matériel, le ministère mise sur une prise en charge humaine et psychologique. Les imams ainsi que les mourchidates (guides religieuses) se mobiliseront au quotidien au sein de ces structures. Leur rôle sera d’assurer un accompagnement moral continu, de prodiguer des conseils de gestion du stress et d’offrir des orientations bienveillantes aux candidats afin de renforcer leur confiance en eux avant d’aborder leurs copies.

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Transformation des lieux de culte en centres de soutien scolaire

Cette démarche intersectorielle transforme ainsi les lieux de culte en véritables centres de soutien scolaire et de solidarité sociale, démontrant le rôle actif de l’institution religieuse dans l’accompagnement de la jeunesse et de la réussite éducative en Algérie.

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