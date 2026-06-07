BAC 2026 : Saâdaoui annonce des coupures d’Internet « ciblées »

Le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Seghir Saâdaoui, a annoncé ce dimanche une réduction significative du champ d’application des coupures d’Internet et du blocage des réseaux sociaux durant les épreuves du baccalauréat de la session juin 2026.

Lors d’une conférence de presse animée depuis la wilaya de Tizi Ouzou, le premier responsable du secteur a précisé que ces mesures restrictives se limiteront désormais strict au périmètre immédiat des centres d’examen.

Cette démarche vise à sécuriser les épreuves et à garantir leur intégrité, tout en épargnant le reste des régions du pays de toute perturbation du réseau.

Saâdaoui a également souligné que le blocage des réseaux sociaux serait circonscrit aux zones des centres de déroulement.

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Cette organisation renforcée s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les tentatives de fraude et les fuites de sujets, tout en veillant à minimiser l’impact de ces dispositifs sur le quotidien des citoyens et l’activité des différents secteurs économiques.

Ce recadrage technique répond à la nécessité d’aligner la sécurisation du baccalauréat avec la stratégie nationale de numérisation. En limitant les restrictions aux seuls centres d’examen, les autorités évitent la paralysie des services en ligne et maintiennent la continuité économique et administrative des différents secteurs d’activité du pays.

Coup d’envoi officiel du Bac 2026 : Plus de 876 000 candidats sur la ligne de départ

C’est ce dimanche matin que le ministre de l’Éducation nationale est arrivé dans la wilaya de Tizi Ouzou pour donner le signal officiel du lancement des épreuves du baccalauréat, session de juin 2026.

Les chiffres clés de la session 2026 :

876 201 candidats au total à l’échelle nationale.

588 615 candidats scolarisés.

287 586 candidats libres.

2 973 centres d’examen mobilisés.

Invité de la télévision algérienne samedi soir, Saâdaoui avait affirmé que toutes les dispositions logistiques et organisationnelles avaient été rigoureusement finalisées au niveau national.

Mettant en avant la « pleine préparation » de son secteur, en étroite collaboration avec les autres départements ministériels concernés, le ministre a assuré que les conditions optimales étaient réunies pour permettre aux candidats de passer ces examens nationaux dans la sérénité.

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Enfin, le ministre a tenu à réitérer son message de confiance à l’adresse des 876 201 candidats, réaffirmant que les sujets d’examen porteront exclusivement sur les cours dispensés en présentiel durant l’année scolaire.