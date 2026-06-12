Bac 2026 : quel bilan pour les différentes filières à l’issue des épreuves ?

À l’issue des examens du baccalauréat session 2026, clôturés jeudi dernier, les premiers retours recueillis dans les centres d’examen auprès des candidats, enseignants et encadreurs font apparaître un bilan contrasté selon les filières. Entre soulagement relatif chez certains candidats littéraires et difficulté ressentie par une partie des scientifiques, cette session laisse déjà entrevoir des écarts dans la perception des épreuves.

D’après les témoignages de nombreux candidats des filières scientifiques interrogés par les médias arabophones à la sortie des centres d’examen, certaines épreuves ont été jugées particulièrement exigeantes, notamment en sciences physiques.

La dernière journée a été marquée par cette matière, qui a suscité de nombreuses réactions. Si le sujet est resté conforme au programme officiel, plusieurs candidats ont indiqué qu’il nécessitait une analyse approfondie et une maîtrise rigoureuse de la méthodologie scientifique.

Selon plusieurs élèves, le temps imparti s’est révélé insuffisant face à la longueur et à la complexité de certains exercices. L’épreuve a ainsi été perçue comme un véritable test de raisonnement, dépassant le simple apprentissage des formules.

Une meilleure perception chez les filières littéraires

À l’inverse, les retours des candidats des filières littéraires recueillis dans plusieurs centres d’examen sont globalement plus positifs.

La majorité des élèves interrogés ont estimé que les sujets proposés étaient accessibles et conformes aux attentes formulées lors des séances de révision. L’épreuve de philosophie, qui a clôturé la session, a notamment été jugée équilibrée, offrant plusieurs choix permettant aux candidats de mobiliser leurs connaissances et leurs capacités d’argumentation.

Selon des enseignants présents sur le terrain, les sujets littéraires ont respecté la progression pédagogique et sont restés en adéquation avec le programme officiel, ce qui a permis à de nombreux candidats de composer dans de bonnes conditions.

Bac 2026 : plus de 876.000 candidats concernés

Plus de 876.000 candidats ont participé à la session 2026 du baccalauréat, organisée à travers 2.973 centres d’examen répartis sur l’ensemble du territoire national.

Au total, 876.171 candidats ont été concernés par cette épreuve de fin du cycle secondaire, qui s’est déroulée sur cinq jours, du 7 au 11 juin. L’opération a été encadrée par plus de 227.278 personnels, comprenant des enseignants surveillants, des observateurs ainsi que des responsables de centres d’examen.

Par ailleurs, le dispositif comprenait 18 centres de compostage et 98 centres de correction, mobilisant 52.044 encadreurs, dont 48.304 enseignants, afin d’assurer le traitement et la correction des copies dans de bonnes conditions.

Sur le plan organisationnel, le ministère de l’Éducation nationale a fixé des horaires d’accès stricts aux centres : 7h15 pour les épreuves du matin au lieu de 7h30, avec une fermeture à 8h00, et 13h45 pour l’après-midi au lieu de 14h00, avec une fermeture à 14h30.

La tutelle a également rappelé l’obligation de remettre tous les moyens de communication et dispositifs électroniques dès l’entrée aux centres, afin de garantir le respect des règles et d’éviter toute fraude.

Mesures de sécurité, transparence et modernisation du système d’examen

Le ministère de l’Éducation nationale a insisté sur le respect strict du règlement intérieur des centres d’examen, dans le but d’assurer des conditions de discipline, de transparence et d’égalité des chances entre tous les candidats.

Les autorités ont également précisé que l’équipe chargée de la préparation et de l’impression des sujets avait été placée en isolement depuis fin avril et sélectionnée avec rigueur afin de garantir la confidentialité des épreuves.

Les sujets ont été élaborés à partir du programme annuel effectivement enseigné, avec une attention particulière portée à l’adaptation aux différents niveaux des candidats, notamment ceux ayant suivi régulièrement leur scolarité.

L’ensemble des moyens organisationnels et logistiques nécessaires a été mobilisé pour assurer le bon déroulement de la session, y compris l’aménagement de centres d’examen dans les établissements hospitaliers pour les candidats empêchés de se déplacer.

Enfin, la tutelle a annoncé la poursuite du processus de numérisation du baccalauréat à toutes les étapes, de l’inscription à la publication des résultats, accompagné de mesures sécuritaires renforcées impliquant les services compétents.