BAC 2026 : nette hausse du taux de réussite, voici tous les chiffres

56,18 % des candidats au baccalauréat 2026 ont décroché leur diplôme, cinq points de plus qu’en 2025. Le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Seghir Saâdaoui, a dévoilé ce dimanche les chiffres de cette session, ainsi que les dix wilayas en tête du classement.

🟢 A LIRE AUSSI : Enseignement supérieur : Voici les nouvelles filières qui attendent les étudiants à la rentrée 2026-2027

56,18 % : un taux de réussite au baccalauréat 2026 en hausse de cinq points

327 029 candidats, scolarisés et libres confondus, décrochent leur diplôme cette année. Le ministre situe l’origine de cette progression dans le déroulement de l’année scolaire et dans l’organisation de l’examen, depuis la préparation des sujets jusqu’à la correction des copies. Parmi les admis :

1 232 candidats ont décroché la mention Excellent, avec une moyenne égale ou supérieure à 18/20.

21 800 candidats ont obtenu une moyenne comprise entre 16 et 18/20.

Le ministère dément les informations diffusées avant l’annonce officielle

Avant de communiquer les chiffres, Mohamed Seghir Saâdaoui est revenu sur des informations, présentées comme des résultats anticipés, diffusées sur les réseaux sociaux. Il les a qualifiées de « dénuées de tout fondement ».

🟢 A LIRE AUSSI : Orientation universitaire 2026 : calendrier des inscriptions et moyennes d’accès aux filières dévoilés

Le ministre a précisé avoir pris contact avec certains lauréats avant la conférence de presse. Il a invité les candidats et leurs familles à s’informer uniquement via les canaux officiels du ministère de l’Éducation nationale.

Les dix wilayas en tête du classement par taux de réussite au BAC

Le ministre de l’Éducation nationale a également communiqué la liste des dix premières wilayas selon le taux de réussite au baccalauréat 2026. Tizi-Ouzou occupe la première place de ce classement, avec un taux qui dépasse de plus de dix points la moyenne nationale.

Le classement s’établit comme suit :

Tizi-Ouzou : 67,15 % Relizane : 66,97 % Chlef : 66,07 % Bel Abbès : 63,87 % Aïn Defla : 63,2 % Béjaïa : 62,92 % Sétif : 62,47 %

Les résultats dans les catégories spécifiques

Dans les Écoles des Cadets de la Nation, Ziad Kaddarz termine premier avec 18,97/20 en filière Sciences expérimentales.

Chez les candidats en situation de handicap, Abdelbasset Merrouche, du lycée Mohamed Boudiaf à El Affroun (Blida), obtient la première place de la catégorie déficience visuelle avec 17,57/20 en Mathématiques. Douaa Bekkouche, de Sétif, arrive en tête de la catégorie handicap moteur avec 17,44/20 en Sciences expérimentales. La première place de la catégorie déficience auditive revient à un candidat de Batna, en filière Mathématiques, avec 17,05/20.

🟢 A LIRE AUSSI : Licences à distance, doubles diplômes, métiers de l’avenir… Ce qui change pour la rentrée universitaire 2026

Pour la communauté nationale établie à l’étranger, Meriem Khelfa, scolarisée dans un établissement international en France, obtient la meilleure moyenne avec 17,38/20.