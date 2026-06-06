BAC 2026 : l’ETUSA instaure le transport gratuit pour les candidats, voici comment en profiter

À l’approche des épreuves du Baccalauréat, l’entreprise de transport urbain et suburbain d’Alger (ETUSA) réaffirme son engagement auprès des futurs bacheliers en lançant une initiative de solidarité nationale. Comme illustré sur une publication sur leurs reseaux sociaux, l’entreprise se mobilise pour faciliter les déplacements des élèves vers leurs centres d’examen.

Pour permettre aux candidats de se concentrer exclusivement sur leurs examens, l’ETUSA offre la gratuité du transport durant toute la période des épreuves. Cette mesure vise à garantir que chaque élève puisse se rendre sur son lieu d’examen dans les meilleures conditions possibles.

L’entreprise met en avant plusieurs points clés pour assurer le bon déroulement de cette opération : L’ETUSA déploie l’intégralité de ses ressources matérielles et humaines pour assurer le transport des candidats. Ensuite, l’entreprise s’engage à fournir des services de transport fiables permettant une arrivée aux centres d’examen dans les délais impartis.

Puis, la sécurité des étudiants reste la priorité absolue, accompagnée d’un souci de confort tout au long du trajet. Enfin, les équipes de l’ETUSA sont mobilisées pour veiller au bien-être et à la sécurité des candidats tout au long des journées d’examen.

Pour bénéficier de cette gratuité, les candidats sont donc invités à présenter leur convocation à l’examen lors de la montée dans les bus.

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BAC 2026 : Les mosquées algériennes ouvrent leurs portes aux candidats

Dans un geste de solidarité nationale fort et inédit, le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs a pris une décision marquante en faveur de la jeunesse algérienne. À l’approche des épreuves du baccalauréat 2026, l’institution a annoncé l’ouverture des espaces des mosquées, des salles de prière dédiées aux femmes et des écoles coraniques aux candidats, transformant ces lieux de culte en véritables havres de savoir et de sérénité.

L’initiative ne laisse rien au hasard. Selon le communiqué officiel, ce dispositif cible en priorité les structures religieuses situées à proximité immédiate des centres d’examen. L’objectif est simple : garantir aux futurs bacheliers un accès rapide, pratique et sécurisé.

Durant toute la période des épreuves, ces espaces seront entièrement dédiés au bien-être des étudiants. Ainsi, entre deux examens, les candidats pourront s’y retirer pour réviser dans le calme, se reposer, ou simplement trouver un souffle de tranquillité loin de l’agitation des centres d’examen. Afin d’assurer leur confort physique, des collations légères et des rafraîchissements leur seront offerts sur place.

« L’objectif est de briser le stress des examens en mettant à leur disposition des environnements hautement sécurisés, calmes et propices à la sérénité. »

Conscient que la réussite au baccalauréat est autant une question de préparation mentale que de connaissances, le ministère a souhaité aller au-delà de l’aide logistique. Une véritable dimension humaine est intégrée au dispositif : les imams se mobiliseront au quotidien au sein de ces structures.