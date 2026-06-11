Bac 2026 : le ministre fait une annonce importante sur les résultats

Au lendemain de la clôture des épreuves du Baccalauréat, session de juin 2026, le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Seghir Saadaoui, a dressé un premier bilan très positif de l’organisation de cet examen national.

S’exprimant lors de la levée officielle du confinement des enseignants concepteurs des sujets, le ministre a annoncé le lancement immédiat de la phase des corrections, tout en envoyant des messages de fermeté et d’apaisement à la famille éducative.

Les résultats publiés dès la fin des corrections

Mohamed Seghir Saadaoui a indiqué que la proclamation officielle des résultats du Baccalauréat interviendra dès que les commissions d’enseignants auront finalisé l’évaluation et la correction de l’ensemble des copies des candidats.

Le ministre a profité de l’occasion pour mettre en garde les familles contre le flux de rumeurs, de spéculations et de fausses informations qui s’apprêtent à inonder les réseaux sociaux pendant cette période d’attente. Il a formellement rappelé que seules les informations publiées sur la page officielle du ministère de l’Éducation nationale font foi et engagent le secteur.

Le premier responsable du secteur a appelé les parents d’élèves à la sérénité et à laisser les centres de correction travailler dans la sérénité. « Soyez rassurés, vos enfants sont entre des mains sûres. Les enseignants corrigeront les copies de manière tout à fait normale, garantissant à chaque candidat une évaluation objective », a-t-il affirmé.

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Campagne pour un « Bac propre » : recul historique de la triche

L’un des points forts de l’allocution du ministre a été la lutte contre la fraude. Saluant la mobilisation de l’État et la campagne de sensibilisation menée en amont pour un « Baccalauréat intègre », Saadaoui a souligné un recul net des comportements frauduleux cette année.

Ce succès repose sur une double dynamique, conjuguant d’une part la conscience des candidats, le ministre ayant salué le comportement exemplaire de la grande majorité des élèves qui ont préservé l’intégrité de l’examen, et d’autre part la maîtrise technologique de l’État, dont les institutions ont atteint un niveau de haute technicité permettant d’identifier et de localiser instantanément toute personne — qu’il s’agisse d’un candidat ou d’un surveillant — qui enfreindrait les règles de transparence.

Le ministre a été d’une fermeté absolue quant à l’avenir de la corporation éducative : « Celui qui nous trompe n’est pas des nôtres. Il n’y aura plus de place parmi nous pour les tricheurs, qu’il s’agisse d’un élève, d’un enseignant ou d’un surveillant. L’école algérienne va retrouver son niveau éducatif et moral d’antan. »

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Des sujets salués par les candidats

Pour conclure, le ministre de l’Éducation nationale s’est félicité de la qualité de l’organisation de cette session 2026, la qualifiant de « haut niveau ». Il a rendu un vibrant hommage aux inspecteurs et concepteurs de sujets pour la pertinence des examens, tout en rappelant que les candidats ont massivement exprimé leur soulagement et leur satisfaction quant à la conformité des sujets avec le programme scolaire dispensé durant l’année.

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