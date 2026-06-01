BAC 2026 : le ministère annonce un ajustement des horaires

À quelques jours du lancement de l’examen du baccalauréat (BAC) session 2026, le ministère de l’Éducation nationale affine les derniers réglages. Réuni ce dimanche avec les directeurs de l’éducation et les responsables du secteur à travers une visioconférence nationale, le ministre Mohamed Seghir Saâdaoui a détaillé plusieurs mesures destinées à assurer le bon déroulement de cette échéance. Parmi elles, un changement d’horaire qui concernera directement les candidats dès leur arrivée dans les centres d’examen.

Bac 2026 : le ministère avance l’ouverture des centres d’examen

Le ministre de l’Éducation nationale, le Dr Mohamed Seghir Saâdaoui, a présidé une conférence nationale consacrée au suivi des préparatifs du baccalauréat 2026, indique un communiqué du ministère.

Après avoir adressé ses vœux aux personnels du secteur à l’occasion de l’Aïd El-Adha, le ministre a salué les efforts déployés lors de l’organisation de l’examen du Brevet d’enseignement moyen (BEM). Il a notamment remercié les différents secteurs, les autorités locales ainsi que les services de sécurité pour leur contribution au bon déroulement de cette épreuve nationale.

Concernant le baccalauréat, le ministre a insisté sur la nécessité d’appliquer rigoureusement les mesures organisationnelles prévues pour l’accueil des candidats.

Dans ce cadre, les horaires d’ouverture des centres d’examen ont été avancés :

07h15 pour les épreuves du matin, au lieu de 07h30 ;

13h45 pour les épreuves de l’après-midi, au lieu de 14h00.

Selon le ministère, cette décision vise à faciliter l’accès des candidats aux centres et à fluidifier les opérations d’entrée avant le début des examens.

Une attention particulière aux candidats à besoins spécifiques

Lors de cette réunion, Mohamed Seghir Saâdaoui a également rappelé l’importance d’assurer une prise en charge adaptée des candidats à besoins spécifiques.

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Cette mesure concerne notamment les élèves en situation de handicap ainsi que ceux atteints de troubles du spectre de l’autisme. Le ministre a demandé l’application stricte des dispositions organisationnelles et pédagogiques prévues pour chaque situation afin de leur garantir des conditions d’examen conformes à leurs besoins.

Bac 2026 : vigilance renforcée face aux nouvelles formes de fraude

Autre point abordé lors de cette conférence nationale, la sécurisation des examens.

Le ministre a appelé les responsables concernés à renforcer les dispositifs de surveillance et à maintenir un haut niveau de vigilance face aux tentatives de fraude, en particulier celles utilisant les technologies modernes. Ainsi, préserver la crédibilité des examens nationaux et de garantir l’égalité des chances entre tous les candidats.

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Dans le même temps, il a demandé la poursuite des visites de terrain dans les centres d’examen pour vérifier l’état des infrastructures, la disponibilité des équipements et les conditions d’accueil réservées aux candidats.

À l’approche du coup d’envoi du bac 2026, le ministère de l’Éducation nationale entend maintenir une coordination étroite entre les directions de l’éducation, les autorités locales et la cellule centrale du ministère.