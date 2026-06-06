BAC 2026 en Algérie : alerte pluies et orages, voici la météo à prévoir ce dimanche 7 juin ?

Ce dimanche 7 juin, pendant que des centaines de milliers de lycéens affrontent leurs premières épreuves du BAC, Météo Algérie a émis une vigilance jaune orages couvrant pas moins de 25 wilayas à travers le territoire. Simultanément, le thermomètre s’emballe dans le Grand Sud, propulsant deux villes algériennes au rang des endroits les plus brûlants de la planète.

Selon le bulletin de vigilance météorologique de niveau 1 (jaune) publié samedi par l’Office national de la météorologie, des précipitations orageuses localement importantes sont attendues à partir de midi. La fenêtre de risque court jusqu’à minuit.

Les wilayas placées sous surveillance sont : Sidi Bel Abbès, Tiaret, Saïda, El Bayadh, Tissemsilt, Aïn Defla, Médéa, Djelfa, Laghouat, Bouira, M’Sila, Bordj Bou Arréridj, Sétif, Mila, Constantine, Oum El Bouaghi, Ouled Djellal, El Meghaier, Touggourt, Ghardaïa, El Meniaâ, Ouargla, In Salah, Tamanrasset et Bordj Badji Mokhtar.=

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Deux villes algériennes parmi les plus chaudes au monde

Pendant que les orages menacent le nord et les hauts plateaux, le Grand Sud vit une réalité radicalement opposée. Hassi Messaoud a décroché la 14e place du classement mondial des températures maximales, avec un pic de 45,7 °C enregistré au cours des dernières 24 heures. Ouargla suit immédiatement, à la 15e position, avec une chaleur identique.

Ces données proviennent du site spécialisé Eldorado Weather, qui compile quotidiennement les relevés thermiques à l’échelle planétaire. En tête de ce classement peu enviable, la ville iranienne de Bandar-e Deyr a frôlé les 48,2 °C.

Ce n’est pas une première pour l’Algérie. Lors d’une journée similaire en août dernier, huit villes algériennes figuraient simultanément dans ce top 15 mondial. Le phénomène tend à se répéter avec une régularité inquiétante.

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