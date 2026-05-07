BAC 2026 : communiqué important pour les candidats libres

Les préparatifs du baccalauréat 2026 entrent dans une nouvelle phase. Alors que des milliers de candidats libres attendent encore des clarifications sur leur situation administrative, le ministère de l’Éducation nationale a publié ce mercredi un communiqué important concernant les inscriptions refusées.

En parallèle, les autorités accélèrent les mesures de sécurisation des examens du BEM et du Bac. Avec un durcissement du contrôle dans les centres d’examen et de nouvelles consignes contre la fraude.

BAC 2026 : le ministère ouvre la plateforme de remboursement pour les candidats libres concernés

Dans son communiqué publié sur Facebook, le ministère de l’Éducation nationale précise que le site de l’Office national des examens et concours sera accessible aux candidats libres dont les inscriptions au baccalauréat 2026 ont été rejetées pour non-respect des conditions exigées.

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Les candidats concernés pourront effectuer les démarches liées au remboursement des frais déjà payés. L’opération débutera le 20 juin 2026 et se poursuivra jusqu’au 30 novembre 2026.

Le ministère a également mis à disposition le lien de la plateforme de l’ONEC afin de permettre aux concernés d’accéder directement au service.

Cette mesure concerne exclusivement les candidats libres dont les dossiers n’ont pas été validés après étude des conditions d’inscription fixées pour la session 2026 du baccalauréat.

BAC et BEM 2026 : fouilles renforcées, détecteurs de métaux et centres de réserve

Parallèlement à ce dossier administratif, le ministère poursuit les préparatifs liés au déroulement des examens nationaux de fin d’année. Lors d’une conférence nationale organisée par visioconférence, le ministre de l’Éducation nationale, Mohammed Seghir Saâdaoui, a insisté sur le renforcement du contrôle aux entrées des centres d’examen.

Mohammed Seghir Saâdaoui a également insisté sur la coordination avec les services de sécurité, les autorités locales et les différents secteurs concernés afin d’assurer le bon déroulement des épreuves dans les centres d’examen, de regroupement, de codage et de correction.

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Parmi les principales mesures évoquées :

Renforcement du contrôle aux accès des centres d’examen

Généralisation des détecteurs de métaux

Préparation de centres de réserve en cas d’urgence

Sécurisation des centres de correction et de regroupement

Mise à disposition d’établissements proches pour accueillir les candidats dans les régions touchées par les fortes chaleurs

Intensification des campagnes de sensibilisation contre la fraude

Le ministre a aussi salué la baisse des cas de triche enregistrée lors de la précédente session. Estimant que les dispositifs de surveillance mis en place ont donné des résultats visibles sur le terrain.