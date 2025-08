BAC 2025 : les résultats d’orientation des nouveaux bacheliers disponibles à cette date

Les futurs étudiants algériens connaîtront enfin leur destination universitaire. Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé, par la voix de son ministre Kamel Baddari, que les résultats des orientations des bacheliers de la session 2025 seront publiés mardi 5 août à partir de 10h. L’annonce a été faite dans un communiqué publié lundi soir sur la page Facebook officielle du ministre.

Les nouveaux bacheliers, nombreux à avoir formulé leurs vœux sur la plateforme numérique dédiée après la proclamation des résultats du baccalauréat, franchissent avec cette étape un moment clé de leur parcours. Pour rappel, l’orientation universitaire repose sur plusieurs critères, dont le choix des filières par l’étudiant, sa moyenne au bac, la capacité d’accueil des établissements, et parfois les résultats de tests ou d’entretiens spécifiques pour certaines spécialités.

Orientation post-bac 2025 : les résultats disponibles dès le 5 aout

Kamel Baddari a souligné que la publication des résultats se fera exclusivement en ligne, sur le portail numérique mis en place par le ministère. Chaque étudiant pourra consulter son orientation en se connectant avec ses identifiants personnels. Les étudiants doivent par ailleurs vérifier les informations dès leur publication, afin de respecter les délais impartis pour la suite de la procédure.

La phase suivante consistera à confirmer l’inscription dans l’établissement assigné. Le ministre a rappelé que cette étape est obligatoire pour valider l’orientation, avant de passer à l’inscription définitive qui aura lieu dans les universités dans les jours qui suivent. Le ministère a également mis des guichets d’aide et des numéros verts à la disposition des étudiants et de leurs familles pour les accompagner dans les démarches administratives ou en cas de problème technique.

Verdict à 10h

Cette annonce suscite beaucoup d’attente et parfois de stress chez les jeunes diplômés. Pour de nombreux bacheliers, l’orientation détermine non seulement leur futur académique, mais aussi leur avenir professionnel. D’où l’importance d’un processus transparent, équitable et accessible à tous.

Le ministère assure que le traitement des demandes sera rapide et juste. Avec la numérisation croissante des services administratifs dans le secteur de l’enseignement supérieur, les autorités espèrent offrir une meilleure expérience aux étudiants et fluidifier le processus.

Les futurs universitaires n’ont donc plus qu’à patienter quelques heures avant de découvrir le verdict. Une nouvelle page de leur vie s’ouvrira alors, avec les premiers pas dans le monde universitaire.