Bac 2025 : les maisons de jeunes ouvertes gratuitement aux candidats à travers tout le pays

À l’approche de l’examen du baccalauréat, prévu du 15 au 19 juin 2025, le ministère de la Jeunesse a annoncé une mesure exceptionnelle en faveur des candidats : la mise à disposition gratuite de toutes les maisons et foyers de jeunes répartis sur l’ensemble du territoire national. Cette initiative vise à offrir un lieu d’accueil, de repos et de récupération aux élèves entre les épreuves de la matinée et celles de l’après-midi.

Cette décision, qui s’inscrit dans le cadre des efforts globaux de l’État pour garantir le bon déroulement de l’examen, fait suite aux instructions de Mustapha Haïdaoui, ministre de la Jeunesse et chargé du Conseil supérieur de la jeunesse. Le ministère a souligné que cette mesure s’adresse aux filles et garçons candidats au bac, qu’ils soient internes, externes ou issus de zones éloignées.

Les foyers de jeunes resteront ouverts durant toute la période de l’examen, et seront spécialement aménagés pour permettre aux élèves de se reposer, de s’hydrater, de se concentrer ou simplement de bénéficier d’un moment de calme avant ou après leurs épreuves. Le ministère précise que cette action vise aussi à réduire la pression psychologique souvent ressentie par les élèves, tout en leur offrant un environnement sûr et encadré.

Une mobilisation nationale et des structures prêtes à l’emploi

Ce dispositif de soutien s’ajoute aux nombreuses mesures déjà engagées par les pouvoirs publics pour assurer l’égalité des chances entre tous les candidats. Les autorités locales et les directions de la jeunesse dans les wilayas ont été appelées à coordonner les opérations sur le terrain, notamment en ce qui concerne l’hygiène, la sécurité et la présence d’un personnel qualifié.

Le ministère de la Jeunesse a également précisé que ces lieux pourraient servir d’abri temporaire aux élèves venant de communes éloignées ou ne pouvant rentrer chez eux entre les deux sessions. Il s’agit aussi d’une forme de solidarité nationale, encouragée par les structures de jeunesse, souvent marginalisées dans les politiques publiques, mais qui retrouvent ici une mission citoyenne de première importance.

De nombreux parents ont salué cette décision, la considérant comme un signal fort de soutien aux jeunes en période d’examen, d’autant plus que la session 2025 du bac s’annonce exigeante. Cette mesure vient ainsi compléter d’autres dispositifs mis en place par les institutions éducatives et sociales pour accompagner les candidats jusqu’à la dernière épreuve.