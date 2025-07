BAC 2025 : Le ministère de la Défense ouvre les inscriptions aux écoles de l’ANP (guide complet)

En pleine période d’orientation post-bac, le ministère de la Défense nationale (MDN) a annoncé l’ouverture officielle du recrutement 2025 au sein de l’Armée nationale populaire (ANP). Les jeunes Algériens ayant réussi leur baccalauréat cette année peuvent désormais postuler pour intégrer l’une des nombreuses institutions militaires de formation, à travers un guide complet publié sur le site du MDN.

Alors que les nouveaux bacheliers algériens s’apprêtent à faire leurs choix d’orientation, la voie militaire s’impose comme une alternative solide pour celles et ceux qui souhaitent associer discipline, formation de qualité, sécurité de l’emploi et service à la Nation.

Dans un communiqué publié jeudi 24 juillet sur sa page Facebook officielle, le ministère de la Défense invite la jeunesse algérienne à rejoindre les rangs de l’ANP, en mettant à disposition un guide de recrutement détaillé, consultable sur le portail officiel.

MDN : Quelles sont les filières ouvertes pour les titulaires du BAC 2025 ?

Le recrutement concerne principalement les bacheliers 2025 titulaires d’un bac scientifique, mathématique ou technique avec une moyenne minimale de 12/20. Les candidats peuvent choisir parmi plusieurs branches de l’ANP :

Les Forces terrestres

Les Forces aériennes

Les Forces navales

Les Forces de défense aérienne du territoire

La Gendarmerie nationale

La Garde républicaine

Les Directions et services centraux du ministère (santé militaire, carburants, transmissions, intendance, etc.)

Par ailleurs, l’École nationale préparatoire aux études d’ingéniorat (ENPEI) reste ouverte aux profils techniques souhaitant s’orienter vers les études d’ingénieur au sein de l’ANP.

Conditions d’admission au recrutement ANP 2025

Pour pouvoir intégrer l’une des institutions de formation de l’ANP, le candidat doit impérativement être de nationalité algérienne, âgé de 18 à 21 ans au 31 décembre 2025, être célibataire, en bonne condition physique et ne présenter aucun antécédent judiciaire.

Une attention particulière est portée à l’état de santé du candidat, qui devra passer plusieurs examens médicaux, ainsi qu’un entretien psychotechnique dans le cadre du processus de sélection.

Selon le parcours choisi, les candidats peuvent se former pour devenir officier d’active, sous-officier contractuel ou homme du rang. Les formations varient selon les spécialités : cinq années pour les officiers, entre deux et trois ans pour les sous-officiers, et une durée plus courte pour les hommes du rang. Toutes les étapes, du dépôt de candidature à l’entrée en école, sont expliquées dans le guide mis en ligne.

Le recrutement s’élargit aux titulaires du BEM 2025

Notons que le ministère de la Défense nationale a également annoncé que les jeunes titulaires du Brevet d’enseignement moyen (BEM) peuvent eux aussi postuler pour intégrer les écoles des cadets de la Nation.

Ce parcours permet de suivre une formation militaire dès le secondaire, avec la possibilité d’accéder ensuite aux écoles supérieures de l’ANP, notamment pour devenir ingénieur ou officier.