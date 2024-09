BAC 2025 – Fin des absences en terminale : Voici tout ce qui va changer pour la rentrée

Alger, le 23 septembre 2024 – Une nouvelle année scolaire a débuté sous le signe du changement. Le ministre de l’Éducation nationale, Abdelhakim Belaabed, a annoncé hier une série de mesures visant à améliorer la qualité de l’enseignement et à renforcer le suivi des élèves, notamment en vue du baccalauréat 2025.

L’une des principales annonces concerne la lutte contre l’absentéisme en terminale. Pour mettre fin aux absences répétées durant le troisième trimestre (voire même le premier et le deuxième), le ministère compte mettre en place de nouvelles dispositions, notamment l’interdiction des absences injustifiées.

Cette mesure, qui sera inscrite dans la prochaine circulaire ministérielle, vise à garantir une meilleure préparation des élèves aux examens.

Par ailleurs, le baccalauréat 2025 connaîtra d’importantes évolutions sur le plan logistique et opérationnel. La numérisation des procédures liées aux examens sera généralisée, du cheminement des sujets jusqu’à la correction. Cette modernisation devrait permettre de gagner en efficacité et en transparence.

De nouvelles évaluations seront également mises en place à la fin de chaque cycle d’enseignement primaire (2e, 4e et 5e années) afin de mieux cerner les difficultés des élèves et d’adapter les enseignements en conséquence.

Le secteur des écoles privées sera également concerné par ces réformes. Un nouveau cahier des charges est en cours d’élaboration afin de mieux réglementer les relations entre les établissements privés et le ministère.

L’objectif est de garantir l’égalité des chances pour tous les élèves, tout en respectant la spécificité de chaque établissement.

Le ministre a également rappelé les principales nouveautés de cette rentrée scolaire, telles que la généralisation de l’enseignement préscolaire et l’introduction de l’anglais dès la 5ᵉ année primaire. Par ailleurs, les programmes d’enseignement primaire ont été allégés afin de laisser plus de place aux activités sportives et artistiques.

Selon Abdelhakim Belaabed, la rentrée scolaire s’est déroulée dans de bonnes conditions, malgré les intempéries qui ont touché certaines régions du pays. Plus de 12 millions d’élèves ont fait leur rentrée, et les enseignants sont prêts à relever les défis de cette nouvelle année scolaire.

En résumé, cette rentrée scolaire 2024-2025 marque un tournant important pour l’éducation en Algérie. Les nombreuses réformes annoncées par le ministère de l’Éducation nationale visent à améliorer la qualité de l’enseignement, à lutter contre les absences et à préparer les élèves aux défis de l’avenir.