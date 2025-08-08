Bac 2025 et inscriptions universitaires : le ministère fixe les dates et modalités finales

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé, ce vendredi, les dates et procédures des inscriptions finales pour les nouveaux bacheliers 2025. Les démarches se feront entièrement en ligne, sans documents papier, entre le 10 et le 15 août.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook officielle, le ministère a précisé que les inscriptions finales des titulaires du baccalauréat 2025 se dérouleront du 10 août à 00h00 jusqu’au 15 août 2025. Cette étape s’inscrit dans la continuité de la digitalisation des services universitaires, avec une procédure dite « zéro papier ».

Les candidats devront accéder à la plateforme numérique via le QR code fourni ou le lien officiel : https://progres.mesrs.dz/webetu/. La connexion se fera à l’aide des identifiants figurant sur le relevé de notes du baccalauréat.

Quelles sont les étapes à suivre pour les nouveaux bacheliers ?

Après connexion, chaque étudiant devra vérifier son affectation selon la date indiquée sur sa carte d’orientation. Le paiement des droits d’inscription, fixés à 200 dinars, se fera exclusivement par carte Edahabia. Pour les étudiants bénéficiant du transport universitaire, des frais supplémentaires de 150 dinars seront également réglés en ligne, via la même carte.

Les candidats souhaitant un hébergement universitaire devront déposer leur demande sur la plateforme, avec la possibilité de choisir jusqu’à trois résidences.

Carte étudiante virtuelle et services intégrés

À l’issue de la procédure, l’étudiant obtiendra alors immédiatement sa carte d’étudiant virtuelle multiservices, téléchargeable sur smartphone. Ce document numérique permettra, entre autres, d’accéder aux services universitaires et de simplifier les démarches administratives tout au long de l’année.

Selon le ministère, cette digitalisation vise à moderniser la gestion des inscriptions, réduire les files d’attente et faciliter l’intégration des nouveaux bacheliers dans le système universitaire. Ainsi, avec cette procédure dématérialisée, le ministère franchit une nouvelle étape vers l’université numérique.

Numérisation des services universitaires : des avancées majeures au profit des étudiants

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a présenté, jeudi à Alger, les progrès réalisés dans la numérisation du secteur. Cette transformation touche l’hébergement, la restauration, le transport et les bourses, avec pour objectif d’améliorer concrètement la vie universitaire.

Lors d’une séance plénière du Conseil de la nation consacrée aux questions orales, présidée par Azouz Nasri, en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Kaouter Krikou, le ministre Kamel Baddari a rappelé que la numérisation est désormais au cœur des réformes du secteur.

Le système d’information intégré Progres, disponible en arabe et en anglais, regroupe toutes les procédures administratives et intègre la gestion de la présence des étudiants. Il s’accompagne de la généralisation de la carte d’étudiant unifiée et multifonctionnelle, utilisée pour l’accès aux différents services universitaires.

Le service d’hébergement dans les résidences universitaires est désormais entièrement dématérialisé, permettant aux étudiants de déposer leurs demandes et de suivre leur dossier en ligne. Selon le ministre, ces changements s’inscrivent dans une démarche initiée depuis 2022 pour améliorer le cadre de vie et les conditions d’étude.

Côté restauration, 514 restaurants universitaires servent en moyenne 365 000 repas par jour (chiffres de janvier 2025). Un programme de repas « équilibrés et sains » a été mis en place avec la participation d’étudiants et de médecins. La numérisation des tickets via le portefeuille électronique a permis de supprimer définitivement les tickets papier et de réaliser plus de 15 milliards de dinars d’économies.

Le transport universitaire bénéficie également de solutions numériques. L’application MY BUS permet aux étudiants de consulter en temps réel les itinéraires, horaires de départ et d’arrivée des bus. En matière de bourses, la plateforme en ligne Eminha offre la possibilité de déposer les dossiers à distance, réduisant les délais et simplifiant les démarches.