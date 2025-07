Bac 2025 : deux wilayas au coude-à-coude, trio féminin en tête du classement

Le ministère de l’Éducation nationale a rendu publics, ce dimanche, les noms des trois élèves les mieux classés au baccalauréat 2025. Tous sont issus de filières scientifiques, avec des moyennes exceptionnellement élevées. En parallèle, le ministre Mohamed Seghir Saâdaoui a précisé que deux wilayas se partagent cette année le premier rang national, Tizi-Ouzou et Relizanen, avec un taux de réussite dépassant les 62 %

Les trois premiers lauréats du bac 2025 en Algérie : des parcours d’excellence

Avec un taux de réussite de 51,57 %, plus de 367 000 candidats ont été admis au baccalauréat 2025 en Algérie. Mais derrière ce chiffre national, se dessinent des trajectoires individuelles remarquables. Le ministère de l’Éducation a dévoilé les noms des trois premiers lauréats du pays.

1. Raounak Zani – Souk Ahras (19,70 en génie électrique)

Originaire de la wilaya de Souk Ahras, Raounak Zani s’est hissée à la première place nationale avec une moyenne de 19,70, la plus élevée de cette session. Issue de la filière génie électrique, elle incarne la réussite dans un domaine souvent perçu comme exigeant, encore peu représenté parmi les meilleurs.

2. Malak Yahiaoui – Mascara (19,52 en mathématiques)

En deuxième position, Malak Yahiaoui, élève dans la wilaya de Mascara, s’est distinguée avec un 19,52 en filière mathématiques. Son résultat confirme la tendance d’un fort niveau dans les branches scientifiques, où la régularité et la rigueur sont de mise.

3. Nardjes Kamel – Alger (19,25 en génie électrique)

La troisième place revient à Nardjes Kamel, élève du lycée Zineb Oum El Massakine à Alger-centre. Elle a obtenu une moyenne de 19,25 dans la même filière que la première lauréate, le génie électrique. Filière qui place deux élèves dans le trio de tête cette année.

Un élève des cadets de la nation parmi les meilleurs

Par ailleurs, dans le réseau des écoles des cadets de la nation, c’est Mouayad Saadi, élève de l’établissement de Béjaïa, qui signe la meilleure performance nationale, avec une moyenne de 19,41. Ce résultat illustre une fois de plus le haut niveau académique des établissements relevant du ministère de la Défense nationale. Souvent bien classés à l’échelle nationale.

Tizi-Ouzou et Relizane en haut du classement des wilayas au Bac 2025

Le ministère a également révélé les wilayas les plus performantes. Tizi-Ouzou occupe la première position (62,83 %), suivi de près par Relizane (62,09 %), avec un petit écart dans la virgule, toutes deux ont enregistré un taux de réussite de plus de 62 %. Ce taux les place largement au-dessus de la moyenne nationale et souligne une dynamique éducative soutenue à l’échelle locale.

Au-delà des moyennes élevées, les résultats du bac 2025 témoignent d’une répartition plus équilibrée des performances sur le territoire national. Si certaines wilayas confirment leur régularité dans les classements, d’autres, comme Souk Ahras ou Mascara, voient émerger des figures d’excellence.