BAC 2024 : Une question annulée et barème de notation modifié dans cette matière

La première phase de correction des copies du baccalauréat s’est poursuivie hier dans tous les centres de correction répartis à travers le pays. Des sources au sein de ces centres ont révélé que le barème de notation de la matière “droit” dans la filière Gestion et Économie a été modifiée, après qu’il a été constaté que le cours sur lequel portaient les questions ne faisait pas partie du programme enseigné aux candidats en classe.

Cela explique les notes “catastrophiques” enregistrées, ce qui a conduit à la suppression de la question et à la redistribution équitable de ses points sur les autres exercices.

Des sources au sein des centres de correction des copies du baccalauréat ont indiqué que les correcteurs ont enregistré des notes “faibles” dans les filières Lettres et Langues Étrangères, où la majorité des copies corrigées n’ont pas dépassé la moyenne de 10 sur 20.

Les correcteurs, mobilisés depuis quatre jours dans ces centres, ont terminé la correction de 160 à 200 copies en français, la plupart des candidats n’ayant pas réussi à obtenir plus de 5 sur 20.

En revanche, d’excellentes notes ont été enregistrées en espagnol et en allemand, et de bonnes à très bonnes notes en anglais.

Pour les matières de mathématiques et de sciences dans les filières scientifiques, les résultats vont de satisfaisants à bons.

La première phase de correction a révélé que les candidats n’ont pas rencontré de difficultés majeures pour répondre aux questions. Les correcteurs ont également noté que les sujets étaient prévisibles pour les élèves, ce qui explique la méthodologie et la cohérence des réponses.

Premiers verdicts BAC 2024 : Des disparités selon les matières et les filières

Le premier round de correction devrait se poursuivre pendant une semaine entière, comme le stipule la loi. Ce délai pourrait cependant être réduit à quatre jours si la correction se déroule sans encombre.

D’après l’ensemble des observateurs, la session 2024 a “surpris” les candidats et même les enseignants par la nature des sujets, jugés “méthodiques, variés et peu compliqués” par la plupart des élèves.

L’examen s’est déroulé dans le calme et a porté sur des cours attendus, non abordées depuis des années, comme la guerre froide, qui n’avait pas été traitée depuis quatre ans. Ces éléments laissent présager une hausse du taux de réussite au bac 2024 par rapport à l’année dernière.

Lors de sa visite à l’équipe de conception, de lecture, de contrôle et d’impression des sujets du bac 2024 au siège de l’office régional des examens et concours, le ministre de l’Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, a salué l’organisation “rigoureuse” du centre d’examen et le “professionnalisme élevé” dont ont fait preuve l’ensemble des encadreurs pédagogues, administratifs et agents de soutien, ainsi que leur engagement à respecter les procédures garantissant la crédibilité des examens nationaux.

Il a également félicité l’implication et la mobilisation des différentes directions ministérielles concernées pour accompagner le ministère de l’Éducation nationale dans l’organisation des examens scolaires nationaux, ainsi que les corps de sécurité et militaires aux niveaux central et local, pour leur contribution à la réussite de cet événement important pour la communauté éducative et la société algérienne.

Le ministre a affirmé que la session 2024 est “l’une des meilleures sessions“, avec des indicateurs tous positifs, tant en ce qui concerne les bonnes conditions de déroulement des épreuves que la nature des sujets proposés, qui étaient conformes au programme scolaire et aux enseignements dispensés en présentiel aux élèves dans leurs établissements scolaires.