BAC 2024 : une 5eme correction, à quand les résultats ?

Pour la première fois dans l’histoire des examens scolaires officiels, le ministère de l’Éducation nationale a introduit une “cinquième correction” pour l’examen du baccalauréat de cette session. Cette initiative vise à “rendre justice” aux élèves assidus et diligents qui, malgré leur travail acharné tout au long de l’année scolaire, ont été pénalisés par des circonstances difficiles lors des examens finaux.

Les présidents des centres d’examen ont reçu des instructions pour soumettre les copies des élèves à une “quatrième correction”, puis à une “cinquième correction” dans toutes les matières et filières, sans exception.

Selon un média arabophone, après la clôture de la “troisième correction” des copies de plus de 800 000 candidats, les enseignants ont été rappelés pour entamer cette nouvelle phase de correction. Cette mesure, adoptée pour la première fois en juin 2023, vise à offrir une chance supplémentaire aux élèves dont les dossiers scolaires montrent qu’ils sont assidus mais qui ont été empêchés de performer à leur juste valeur lors des examens.

Les dernières corrections : un processus rigoureux

La décision de recourir à une “quatrième correction” pour le BAC 2024 a été prise pour les candidats ayant obtenu des notes faibles de 2, 3, et 4 sur 20. Les enseignants correcteurs ont remarqué que ces élèves avaient des moyennes annuelles de 8 ou 9 sur 20, ce qui justifiait une réévaluation de leurs copies. Plus de 1 200 copies de candidats en français et plus de 1 300 copies en anglais ont ainsi été soumises à cette procédure.

Le ministère a également décidé de réduire l’écart entre la moyenne annuelle dans une matière donnée et la note obtenue à l’examen de huit points l’année dernière à seulement quatre points cette année. Cela a entraîné la nécessité de reprendre la correction de milliers de copies par d’autres correcteurs sous la supervision de comités distincts.

Malgré cette rigueur, les mêmes notes ont souvent été maintenues après la quatrième correction, d’où la décision de procéder à une “cinquième correction”.

La 5eme correction : une dernière chance pour les élèves

La “cinquième correction” est une mesure exceptionnelle visant à offrir une ultime opportunité d’amélioration des notes et à garantir une justice complète dans l’attribution des points. Cette phase finale de correction est particulièrement bénéfique pour les élèves dont les moyennes annuelles montrent qu’ils ont été sérieux et studieux tout au long de l’année, mais qui ont été confrontés à des obstacles lors des examens finaux.

Cependant, cette procédure a également révélé un défi administratif : la nécessité de dévoiler l’identité des candidats initialement anonymisés par des mesures de cryptage et de retrait des informations personnelles. La “quatrième correction”, étant basée sur la comparaison des moyennes annuelles avec les notes de baccalauréat, a rendu cette identification indispensable.

Résultat du BAC 2024 : voici la date communiquée

Selon les dernières nouvelles, le ministère de l’Éducation nationale a annoncé la date de la publication des résultats de l’examen du baccalauréat session de juin 2024.

Le ministère a déclaré lors d’une conférence de presse que les résultats de l’examen du baccalauréat session de juin 2024 seront dévoilés le 20 juillet prochain. Plus de 862 000 candidats à travers le pays ont passé l’examen du baccalauréat session 2024. A savoir que l’examen a eut lieu le 9 juin dans les centres d’examen répartis à travers l’ensemble du territoire national et s’est étalé sur cinq jours jusqu’au jeudi 13 juin 2024.