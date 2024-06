BAC 2024 : les Algériens font de nouveau face aux coupures internet !

Depuis plusieurs années, les Algériens subissent des coupures d’internet pendant les examens de fin d’année, en particulier durant les épreuves du BAC, une mesure destinée à prévenir la triche. Cette année encore, les examens du Baccalauréat 2024 sont marqués par une perturbation massive du réseau sur tout le territoire, provoquant la colère des citoyens.

À partir d’aujourd’hui, le dimanche 9 juin 2024, jour du début des épreuves du BAC, l’accès aux réseaux sociaux comme Facebook et Instagram ainsi qu’aux applications de messagerie telles que Messenger, Instagram Direct et WhatsApp est devenu impossible dans tout le pays, et même l’accès aux sites d’informations ou à Google est quasiment impossible. Cette situation a particulièrement touché ceux qui dépendent de l’internet pour leur travail, alimentant un sentiment d’indignation généralisé.

Bien que le ministère de l’Éducation nationale répète chaque année qu’il n’y aura pas de coupure d’internet pendant les examens, assurant qu’il n’existe aucune raison de priver les citoyens de connexion, la réalité prouve le contraire. Une fois de plus, les Algériens se retrouvent privés d’internet pour une durée de cinq jours.

Dates de publication des résultats du BEM et du BAC 2024

Le ministre de l’Education, Abdelhakim Belabed a abordé le sujet du Brevet de l’Enseignement Moyen (BEM), qui s’est tenu du 3 au 5 juin. Les centres de correction commenceront leurs travaux dès le 11 juin pour évaluer les copies des élèves. Belabed a indiqué que les résultats du BEM seront rendus publics au plus tard le 29 juin, tout en laissant entendre qu’ils pourraient être diffusés plus tôt.

En ce qui concerne le BAC, Abdelhakim Belabed a précisé que les résultats seront disponibles au plus tard le 20 juillet 2024. Là encore, il existe une possibilité que les résultats soient annoncés avant cette date.