BAC 2024 : Le ministère de la justice dévoile le nombre de détenus ayant réussi

Le ministère de la Justice a annoncé avec fierté que 3 477 détenus, dont 90 femmes, ont réussi les examens du baccalauréat de la session 2024, atteignant un taux de réussite de 63,43 % dans les établissements pénitentiaires. Parmi eux, la meilleure note, de 18,39 a été enregistré à l’institution de réhabilitation “Barbar”.

Ainsi, ce succès significatif démontre l’importance des programmes éducatifs dans les établissements pénitentiaires, qui jouent un rôle crucial dans la réinsertion sociale et le développement personnel des détenus. En leur offrant une éducation de qualité, ces initiatives permettent aux détenus de préparer leur avenir et de mieux se réintégrer dans la société une fois leur peine purgée.

Résultats du Baccalauréat 2024 en Algérie

Les résultats globaux du baccalauréat 2024 en Algérie ont été dévoilés ce jeudi 18 juillet. Le taux de réussite national s’élève à 58,28 %, marquant une hausse notable par rapport à l’année précédente (50,63 %).

Lors d’une conférence de presse, le ministre de l’Éducation nationale, a félicité l’ensemble des acteurs de l’éducation pour cette progression, soulignant le “travail acharné de la famille éducative” et “les efforts considérables fournis par les élèves et les enseignants”.

La filière Mathématiques se distingue particulièrement avec un taux de réussite remarquable de 82,25 %, suivie des sciences expérimentales (61,62 %), des lettres et philosophie (52,47 %), et des langues étrangères (64,11 %). La filière gestion et économie affiche un taux de réussite intermédiaire de 47,38 %.

Notons également que le taux de réussite des candidats en situation de handicap au Bac 2024 s’élève à 46,12 %, témoignant de l’engagement croissant pour l’inclusion et l’égalité des chances dans le système éducatif algérien.

Ces résultats mettent alors en lumière les efforts conjugués des autorités éducatives, des enseignants, des élèves, ainsi que des programmes de réhabilitation dans les institutions pénitentiaires, visant à garantir une éducation accessible et de qualité pour tous.