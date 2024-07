BAC 2024 : L’attente interminable prend fin, plus que quelques heures avant les résultats

ALGER, le 17 juillet 2024 – Incontestablement, la session 2024 se distingue par une période d’attente particulièrement longue pour les élèves.

Plus d’un mois s’est écoulé depuis la fin des épreuves du baccalauréat 2024, et l’incertitude continue de planer. Cette situation, source d’anxiété pour les candidats et leurs familles, est d’autant plus frustrante que des rumeurs non fondées avaient laissé entrevoir une publication plus précoce.

Selon les prévisions des enseignants, des spécialistes et des acteurs du secteur éducatif, l’annonce des résultats est imminente et devrait intervenir dans les 48 prochaines heures, soit entre jeudi soir et samedi.

Depuis dimanche dernier, les copies des candidats ont franchi les étapes cruciales du rassemblement, de l’anonymisation, du tri et du décodage.

Les listes et les moyennes sont désormais en cours d’élaboration et seront transmises à l’Office national des examens et concours (ONEC), puis aux directions de l’éducation à travers le pays.

Les résultats seront affichés dans les établissements scolaires et également accessibles aux intéressés sur le site web de l’ONEC et sur les numéros de téléphone mobile des opérateurs.

Après deux semaines de correction, les résultats du baccalauréat 2024 entrent dans une phase décisive : la compilation des points au niveau de l’ONEC.

Les listes des candidats admis et recalés seront établies, avec identification des élèves, de leurs moyennes et de leurs établissements d’origine.

Tous les regards sont désormais tournés vers la date officielle de publication des résultats, que le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, a fixée au 20 juillet 2024 au plus tard. L’annonce pourrait même intervenir un ou deux jours plus tôt.

La fin des corrections marque l’achèvement des étapes les plus importantes du processus. Les phases restantes relèvent désormais de l’organisation et du classement.

Les résultats devraient donc être annoncés d’ici la fin de la semaine, à partir de jeudi soir. M. Belabed devrait communiquer la date et l’heure exactes dans un communiqué officiel, comme le veut la tradition.

Les échos en provenance des centres de correction font état d’une augmentation probable du taux de réussite au baccalauréat 2024 par rapport à l’année précédente, qui était de 50,63%. Cette hausse s’expliquerait par les progrès observés dans les moyennes des différentes matières, en particulier dans les filières scientifiques.

A l’approche de la publication des résultats, les candidats, leurs parents, leurs proches et leurs amis sont en état d’ébullition. Tous espèrent décrocher le précieux sésame qui ouvre les portes de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, concrétisant ainsi des années d’efforts et de sacrifices.

Si les épreuves du baccalauréat constituent une épreuve difficile pour les candidats, la période qui précède la publication des résultats est souvent encore plus éprouvante.

Ces 48 heures d’attente sont marquées par une montée d’angoisse chez les élèves et leurs parents. La situation est aggravée par la circulation de fausses informations et de rumeurs sur les réseaux sociaux, annonçant des dates et des heures de publication non officielles.

Certains individus malveillants vont même jusqu’à diffuser de fausses listes de résultats portant un cachet officiel, semant la confusion et le désespoir chez les candidats crédules.

Le compte à rebours est lancé pour les candidats au baccalauréat 2024. Dans les prochaines heures, ils connaîtront enfin le fruit de leur travail et sauront s’ils ont franchi cette étape cruciale de leur parcours scolaire.

Bonne chance aux candidats du BAC 2024 !