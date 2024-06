BAC 2024 : la date du début des corrections fixée

Le processus de correction des copies du baccalauréat commencera le 29 juin 2024. Les responsables du secteur éducative ont diffusé une note importante à ce sujet, indiquant la procédure à suivre pour les enseignants correcteurs.

En effet, les corrections des épreuves du baccalauréat de la session de juin 2024 débuteront le samedi 29 juin 2024. Le ministère de l’Éducation a communiqué cette date aux enseignants concernés, les informant de leur participation dans cette tâche essentielle. Tous les correcteurs sont priés de se préparer pour ce rendez-vous crucial qui marque le début du processus de notation des examens.

Les enseignants doivent se présenter dans les centres de correction désignés dès 7h30 du matin. Il est impératif qu’ils apportent leur carte d’identité et un ordre de mission pour accéder aux centres de correction. Ces documents sont nécessaires pour vérifier l’identité des correcteurs et assurer le bon déroulement des opérations.

Belabed dévoile les dates des résultats du BEM et du BAC 2024

En outre, pour ce qui est des résultats du BAC, Abdelhakim Belabed avait annoncé, le 9 juin passé, qu’ils seront dévoilées au plus tard le 20 juillet 2024, et comme pour le BEM, il est possible que les résultats soient annoncés avant cette date.

De plus, à la même date, Belabed, a dévoilé que les centres de correction ouvriront leurs portes à partir du 11 juin pour traiter les copies des élèves du Brevet de l’Enseignement Moyen (BEM), qui s’est déroulé du 3 au 5 juin. Belabed a précisé que les résultats du BEM seront annoncés au plus tard le 29 juin, avec une possibilité que les résultats soient communiqués plus tôt.