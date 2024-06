BAC 2024 / Algérie : le calendrier complet pour toutes les filières

Les lycéens algériens retiennent leur souffle. Ce dimanche 9 juin 2024, plus de 862.700 candidats entameront les épreuves du baccalauréat, session 2024.

Sept filières sont au menu : lettres et philosophie, langues étrangères, sciences expérimentales, mathématiques, sciences technologiques, gestion et économie, et arts.

Le premier jour donnera le ton avec l’épreuve de langue arabe, commune à toutes les filières, suivie de sciences islamiques à 15h. Pour les candidats de la filière gestion et économie, une épreuve de droit les attendra également dans la matinée.

Le deuxième jour sera consacré aux mathématiques, une épreuve redoutable pour bon nombre de candidats.

Le mercredi 12 juin, les candidats optionnels en langue amazighe auront leur moment de vérité. L’épreuve se déroulera de 15h à 17h30.

La Philosophie, dernière ligne droite pour les lycéens algériens

Le dernier obstacle à franchir se présentera le jeudi 13 juin avec l’épreuve de philosophie. Les candidats devront mobiliser toutes leurs ressources intellectuelles pour décrocher le précieux sésame qui leur ouvrira les portes de l’enseignement supérieur.

N’oubliez pas de vous munir de votre convocation et d’une pièce d’identité le jour des épreuves. Arrivez en avance au centre d’examen et restez concentrés pendant toute la durée des épreuves. Le succès vous sourit !

Les premiers résultats du baccalauréat 2024 devraient être publiés à partir du 15 juillet prochain. Les candidats pourront consulter leurs notes sur le site web du ministère de l’Éducation nationale (bac.onec.dz) ou ou se rapprocher de leur lycée.

Que la réussite vous accompagne tout au long de ces épreuves et que vos efforts soient récompensés à la hauteur de vos ambitions !

Bon courage, lycéens d’Algérie !