BAC 2023 – Le ministère de l’Éducation nationale devrait annoncer les résultats du BAC le 20 juillet prochain. En attendant, candidats et parents restent à l’affût de la moindre information qui fuite des centres de correction des copies de l’examen. Un suspens insoutenable !

Après une pause de trois jours à l’occasion de la fête de l’Aïd El-Adha, la correction du BAC 2023 en Algérie a repris ce samedi 1er juillet. Selon les échos que la presse nationale a obtenus auprès des correcteurs, les résultats seraient « catastrophiques » pour certaines filières.

Ainsi, Boualem Amoura, secrétaire général du Satef, a déclaré au Soir d’Algérie que les premières corrections pour les filières gestion-économie, français et philosophie révèlent des résultats « catastrophiques ». La majorité, regrette-t-il, n’a pas obtenu la moyenne ; il y a même des notes de 2/20. Seule une minorité a réussi à obtenir de « bonnes notes », allant jusqu’à 14/20.

En ce qui concerne les langues, les résultats sont mitigés. Malgré un sujet « abordable », les scientifiques ont obtenu des notes plutôt « passables » en anglais. Pour le français, les notes sont moyennes, voire faibles, particulièrement chez les littéraires, indique El Watan. Chez les scientifiques et les maths-techniques, celles-ci sont satisfaisantes.

Les résultats du BAC 2023 proclamés avant le 20 juillet ?

En langue arabe, par contre, les correcteurs parlent de « bonnes notes » dans toutes les filières. Idem pour la philosophie, où les scientifiques ont particulièrement brillé au point d’obtenir des 19/20, ajoute la même source. Les notes des littéraires, quant à elle, oscillent entre 5/20 et 13/20.

Du reste, en langue allemande, malgré la modification du barème de notation, les candidats de la filière langues étrangères peinent à avoir de bonnes notes. À cause de la complexité du sujet, celles-ci varient entre 3/20 et 9/20 ; un correcteur témoigne qu’il a croisé des « copies blanches et vides ! »

Les scientifiques et les matheux ont obtenu d’excellents résultats en mathématiques. Une correctrice révèle au journal Ennahar qu’un grand nombre de candidates ont pu avoir des notes qui vont de 12/20 à 17,5/20. En physique, le tableau est moins reluisant, car beaucoup de copies ont reçu entre 6/20 et 9/20.

S’agissant de la moyenne d’admission, aucune décision n’a été notifiée. Auparavant, le ministre Belabed a affirmé que pour décrocher le BAC, le candidat devra obtenir une moyenne générale supérieure ou égale à 10/20. Il semble donc qu’il n’y aura pas de BAC à 9,5/20 cette année.

Enfin, le secrétaire général du Satef, Boualem Amoura, indique que les corrections prendront fin d’ici le 10 juillet, au plus tard. Ainsi, selon les syndicats, le ministère de l’Éducation devrait annoncer les résultats du BAC 20223 avant la date initiale du 20 juillet.