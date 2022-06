BAC 2022 : plusieurs individus condamnés pour fuite de sujets

Les épreuves de l’examen du baccalauréat pour l’année 2022 ont débuté ce dimanche 12 juin en Algérie. Dans l’espoir de réussir cet examen décisif, certains candidats se tournent vers la triche et la fraude, notamment par le biais de moyens de télécommunications.

Le tribunal de Chlef a condamné un individu à une peine d’un an d’emprisonnement assortie d’une amende de 100.000 dinars algériens ; pour avoir diffusé le sujet de l’épreuve de la langue arabe de l’examen du BAC.

D’après un communiqué émanant du procureur de la République près du tribunal de Chlef ; le mis en cause a diffusé le sujet de l’épreuve de la langue arabe lors de l’examen sur un groupe Facebook qu’il gère ; répondant au nom de « Sciences de la nature et de la vie Baccalauréat 2022 ».

Le procureur de la République a instruit l’ouverture d’une enquête ayant révélé la fuite du sujet de l’épreuve de la langue arabe de la filière scientifique, le 12 juin à 9 h 30 du matin, sur ledit groupe Facebook ; administré par le mis en cause. Diffusé pendant le déroulement de l’épreuve ; le sujet en fuite a reçu de nombreux commentaires et réponses. Rappelons que suivant le programme des épreuves ; l’examen de la langue arabe devait se dérouler de 8 h 30 à 11 h du matin ce dimanche 12 juin.

La même source a noté qu’après le parachèvement des procédures de l’enquête ; le principal accusé a été présenté devant le procureur de la République le 13 juin, soit le lendemain des faits. Ce dernier est poursuivi pour avoir compromis l’intégrité des examens ; en publiant les sujets du baccalauréat pendant le déroulement de l’examen ; et ce via les réseaux sociaux. Et a écopé d’un an de prison ferme, assorti de 100.000 dinars algériens d’amende.

BAC 2022 : 4 individus condamnés à Khenchela pour diffusion de sujets

Le même scénario de triche s’est produit à Khenchela et Ouled Rechache ; où les tribunaux ont condamné 4 individus à des peines d’emprisonnement pour début de diffusion de sujets de l’examen du baccalauréat ; en utilisant des moyens de télécommunication.

Selon le communiqué du procureur de la République près le tribunal de Khenchela ; 3 personnes ont été condamnées à une année de prison ferme et une amende de 20.000 dinars séance tenante et confiscations des saisies ; et ce, pour début de diffusion et fuite de sujets des épreuves du baccalauréat par l’usage de moyens de télécommunications.

Les enseignants surveillants ont pris en flagrant délit les mis en cause en train d’organiser des fuites de sujets du BAC en utilisant le Bluetooth ; a révélé la même source. Et suite à quoi ; les services de la 4ᵉ sûreté urbaine de Khenchela sont intervenus pour présenter les mis en cause devant le parquet.

Concernant la quatrième condamnation ; il s’agit d’un individu interpellé par les services de la sûreté de daïra d’Ouled Rechache ; suspecté d’avoir fait la promotion d’appareils sensibles interdits sur les réseaux sociaux. En effet, ces appareils sont utilisés en télécommunications via un Bluetooth invisible ; et le mis en cause prévoyait de les revendre pour être utilisés pour la fraude et la triche lors des examens.

Les services compétents ont saisi 18 de ces appareils en perquisitionnant le domicile du suspect. Ce dernier a comparu devant le parquet près le tribunal d’Ouled Rechache ; et a écopé de deux mois de prison avec sursis, confiscation des saisies et une amende 300.000 dinars.