Bac 2022 : les résultats des affectations connus, les prochaines étapes

Après l’achèvement de la première étape des préinscriptions, celle du renseignent la fiche de vœux, il est désormais temps pour les lauréats du bac 2022 de connaître leurs spécialités.

C’est aujourd’hui, mercredi 3 août, au soir, que seront publiés les résultats des affectations des nouveaux bacheliers sur la plateforme des préinscriptions universitaires : orientation-est.dz

Pour connaître le résultat de son affectation, rien de plus simple. Il suffit pour le futur étudiant de se connecter sur le site : https://www.orientation-esi.dz/ (ouvert) et rentrer ses coordonnées (numéro d’inscription et code personnel).

Préinscriptions universitaires 2022 : les prochaines étapes

Immédiatement après la publication des résultats des affectations, deux dates importantes sont à retenir :

Du jeudi 4 au samedi 6 août : les bacheliers qui n’ont obtenu aucun de leurs choix se verront proposer de remplir une nouvelle fiche de vœux. Sur les six (6) choix, deux (2) au moins doivent porter sur des parcours de licence à recrutement local ou régional. Les résultats seront publiés le jeudi 11 août, au soir, sur la plateforme : http://www.orientation.esi.dz/

Du jeudi 4 au lundi 8 août : les bacheliers affectés aux Écoles Normales Supérieures (ENS) iront passer des entretiens devant jury pour valider leur admission. En cas d’échec, le candidat sera orienté à la prochaine spécialité figurant sur sa fiche de vœux qui n’exige pas d’entretien oral.

Viendront ensuite les étapes du paiement des frais d’inscription, du dépôt des dossiers des œuvres universitaires et des inscriptions définitives. Celles-ci se dérouleront selon le calendrier suivant :

Du 20 au 26 août : paiement des frais d’inscription (lien 1) et dépôt des dossiers des œuvres universitaires : hébergement, bourse et transport (lien 2).

Du 26 août au 3 septembre : traitement des demandes d’hébergement par les directions des œuvres universitaire (DOU)

Du 5 au 8 septembre 2022 : inscriptions définitives en ligne (lien). Le dépôt de l’original du relevé de notes du bac se fera plus tard dans l’établissement vers lequel l’étudiant aura été affecté.

Toutes ces démarches s’effectueront en ligne, sur le portail étudiant : https://progres.mesrs.dz/webetu ; et sur le portail des œuvres universitaires : https://progres.mesrs.dz/webonou/