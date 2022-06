BAC 2022 : le ministre donne le coup d’envoi des épreuves à Adrar

Ce sont plus de 700 000 candidats, toutes filières confondues, qui se présenteront aujourd’hui dimanche 12 juin aux épreuves du baccalauréat 2022. Ces derniers espèrent tous décrocher le fameux sésame qui leur permettra d’accéder aux études supérieures.

Les 700.000 candidats de cette année, seront répartis sur 2500 centres d’examens, à travers les 58 wilayas du pays.

Coup d’envoi des épreuves du BAC 2022 donné à partir de la wilaya d’Adrar

Le ministre de l’Education nationale, Abdelhakim Belabed, a donné ce dimanche le coup d’envoi des épreuves du baccalauréat 2022, depuis la daïra de Reggane dans la wilaya d’Adrar. Ce dernier était accompagné du Conseiller du Président de la République, chargé des affaires de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur, Noureddine Ghouali. Mais aussi du wali d’Adrar, Larbi Bahloul, des représentants des autorités civiles et militaires, des députés et des représentants des organisations des parents d’élèves.

C’est au centre d’examen du lycée Amhamed Djebabri, de la wilaya d’Adrar, que le ministre de l’Education a procédé à l’ouverture des enveloppes contenant les copies de l’épreuve de langue arabe.

Belabed précise qu’aucun changement n’est à noter sur le déroulement des épreuves du BAC 2022. Les candidats auront comme chaque année le choix entre deux sujets pour chaque matière, avec l’ajout d’une demie heure dans le temps de réponse, en sus du temps réglementaire pour chaque matière.