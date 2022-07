BAC 2022 en Algérie : les moyennes minimales par formation

C’est ce jeudi 21 juillet que commencent les préinscriptions en ligne pour les lauréats du Bac 2022. Ils devront alors faire face à « l’épreuve » redoutée de la fiche de vœux. Pour orienter les futurs étudiants dans leurs choix, le ministère de l’Enseignement supérieur a publié une circulaire qui explique en détail les modalités d’accès à chaque spécialité. Voici ce qu’il faut retenir…

Moyenne minimale et moyenne pondérée, les règles élémentaires qu’il faut connaître

La première chose à savoir est que les moyennes d’accès aux spécialités les plus demandées (filières médicales, informatique, ENS, écoles supérieures) varient entre 13 et 16/20.

Ensuite, les moyennes qui figurent sur la circulaire no 3 représentent un seuil minimal. Les moyennes réelles dépendent du nombre de candidats ramené au nombre de places pédagogiques disponibles. Ainsi, bien que la moyenne exigée pour les filières médicales s’élève à 15/20, celle-ci peut augmenter s’il y a plus de postulants que de places pédagogiques. D’ailleurs, lors des années précédentes, elle avait grimpé à 16,5/20.

Enfin, l’accès à beaucoup de spécialités scientifiques et techniques, ainsi qu’aux grandes écoles se fait sur la base du calcul de la moyenne pondérée. Pour calculer sa moyenne pondérée, il faut procéder ainsi : moyenne générale du Bac (x2) + note(s) obtenue(s) dans la/les matière(s) essentielle(s) ; le tout divisé par 3.

Par exemple, la moyenne pondérée d’un élève qui veut faire médecine avec un Bac à 16,63 de moyenne et une note de 18,5 en sciences naturelles — sera la suivante : (16,63 [x2] + 18,5)/3 = 17,25. Et s’il souhaite plutôt suivre un cursus en technologie et qu’il a obtenu les notes de 16,5 en maths et 13,5 en physique, sa moyenne pondérée va se calculer ainsi : (16,63 [x2] + [16,5 +13,5]/2)/3 = 16,08.

Spécialités médicales et sciences vétérinaires

Chaque année, les spécialités médicales (médecine, pharmacie et médecine dentaire) figurent en tête des choix des lauréats.

Pour le Bac 2022, la circulaire du MESRS indique que pour prétendre à l’une des trois spécialités médicales, le candidat issu des filières sciences de la nature et de la vie (priorité no 1) ou mathématiques (priorité no 2) doit avoir une moyenne pondérée de 15/20 au minimum. Pour les Bac tech-maths (priorité no 3), on exige une moyenne générale de 15/20.

Concernant la nouvelle spécialité de l’Université d’Alger 1, fabrication de produits pharmaceutiques, elle réclame une moyenne pondérée de 13/20 pour les scientifiques et les matheux et une moyenne générale de 13/20 pour les titulaires d’un Bac tech-math.

Quant aux sciences vétérinaires, la circulaire définit deux cursus. Celui de l’Institut supérieur de médecine vétérinaire d’Alger, des instituts de médecine vétérinaire des universités de Constantine, de Batna et de Tiaret demande une moyenne pondérée de 14/20 (moyenne générale pour les tech-maths). Celui des universités de Blida, Taref et Souk Ahras, par contre, est accessible à partir d’une moyenne pondérée de 12/20 (moyenne générale pour les tech-maths).

En outre, le MESRS a décidé, après concertation avec les experts, de prolonger le cycle de formation des médecins vétérinaires d’une année supplémentaire. Les futurs étudiants de la spécialité obtiendront leurs diplômes au bout de 6 ans au lieu de 5.

Mathématiques, informatique et intelligence artificielle

Pour la prochaine rentrée universitaire, le ministère de l’Enseignement supérieur a décidé de séparer le tronc commun mathématiques-informatique pour en faire deux cursus distincts. L’accès à ces derniers nécessite une moyenne pondérée (par la note obtenue en maths) de 11/20.

En ce qui concerne les écoles supérieures d’informatique d’Alger (ESI), de Sidi Bel Abbes et de Bejaïa, le candidat devra afficher une moyenne pondérée (par la note des mathématiques) supérieure à 15/20 (Bac sciences, maths et tech-maths).

Du reste, le classement des candidats à l’Institut supérieur d’intelligence artificielle se fera sur la base d’une moyenne pondérée de 16/20 (Bac sciences, maths et tech-maths).

Enfin, la moyenne pondérée minimale requise pour le Pôle technologique de Sidi Abdallah suit un ordre de priorité. Elle est de 14/20 pour les lauréats du lycée des mathématiques de Kouba, de 15/20 pour les titulaires d’un Bac maths et de 16/20 pour ceux du Bac tech-math.

Écoles normales supérieures (ENS)

Les nouveaux bacheliers qui souhaitent intégrer l’École normale supérieure pour devenir enseignant au primaire devront satisfaire deux conditions. Pour la langue arabe, il faut une moyenne générale au Bac de 13/20 minimum et une note supérieure à 13/20 en arabe et en mathématiques. Pour le français, il faut une moyenne générale au Bac de 14/20 minimum et une note supérieure à 13/20 en français. Concernant tamazight, aucune moyenne ni note minimales ne sont exigées.

Quant à ceux qui désirent embrasser la carrière d’enseignants au collège ou au lycée, il leur faut afficher, pour la plupart des matières, une moyenne générale au Bac de 14/20 minimum et une note supérieure à 13/20 dans la matière concernée. Consultez les pages 74-82 de la circulaire no 3 (en ligne).

En outre, les candidats orientés vers les écoles normales supérieures devront au préalable passer un examen oral devant jury. Ceux-ci se dérouleront du 4 au 8 août prochain.

Pour finir, ajoutons que le système de la moyenne pondérée s’applique aussi à la plupart des branches de la littérature et des langues étrangères (à l’exception du russe et du turc). Pour les autres branches en revanche (sciences économiques, commerciales et de gestion, sciences sociales et humaines, droit et sciences politiques, arts, langue et littérature arabe, langue et culture amazighes, sciences des activités physiques et sportives), le système classique (moyenne générale du Bac) reste en vigueur.