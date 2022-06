BAC 2022 en Algérie : les coupures d’Internet au rendez-vous

Depuis quelques années maintenant, les Algériens se sont habitués à se retrouver couper du monde virtuel et ce pour éviter le phénomène de la triche pendant les examens scolaires de fin d’année (BAC et BEM).

Pour cette année 2022, si le BEM qui s’est déroulé du 6 au 8 juin 2022, sans coupure internet. Ce dimanche 12 juin, marqué par le coup d’envoi des épreuves du Baccalauréat, session 2022, l’est aussi par une forte perturbation du réseau internet. En effet depuis cette matinée, l’accès aux réseaux sociaux tels que Instagram et Facebook, ou encore les applications de messagerie comme Messenger et WhatsApp est tout simplement impossible, sur tout le territoire algérien. Ce qui suscite la colère des citoyens, dont la majorité travaillent avec le réseau internet.

Le ministre affirme qu’il n’y aura pas de coupure internet

Lundi passé, le ministre de l’Education Nationale, Abdelhakim Belabed, avait assuré que durant les épreuves du BAC de cette année il n’y aurait pas de coupure internet, ce dernier s’est à nouveau exprimé à ce sujet. En effet le ministre a assuré lors d’un point de presse, ce dimanche 12 juin 2022, en disant : « Il n’y a pas de coupure internet, personne ne parle de coupure internet et il n’y a aucune raison pour couper le réseau internet. » Il ajoute en disant qu’il faut mettre fin aux mauvaises conduites et non couper le net, en mettant en avant les efforts fournis par l’Etat pour mettre fin au phénomène de la fraude lors de ces deux examens importants.