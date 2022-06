Bac 2022 : de lourdes condamnations pour des fraudeurs à Oum El Bouaghi

Aujourd’hui, les épreuves du Bac 2022 prennent fin. Et ce après une longue semaine riche en stress mais également en coupure d’internet. En effet, l’Education nationale a mis en place des mesures restrictives portant sur l’interruption des réseaux sociaux et des applications de messagerie pendant les heures des examens.

Malgré tous ces efforts, des tricheries en masse ont été enregistrées tout le long de cette semaine. Et au niveau de plusieurs wilayas algériennes. Cependant, pour y remédier, les autorités concernées ne sont pas restées les bras croisés. En effet, en vertu des articles 253 bis 6 et bis 7, des condamnations en masse sont infligées à l’égard des fraudeurs; pour mettre fin à la tricherie aux épreuves du Bac.

Dans ce sillage, le tribunal d’Oum El Bouaghi a condamné un candidat ayant tenté de tricher aux épreuves du 14 juin 2022, d’un an de prison avec séance tenante et une amende de 100000 Da. Celui-ci a tenté de rejoindre par Bluetooth une autre personne H .N; pour l’aider à tricher pendant ces épreuves. La même peine a également été infligée au complice du candidat en question.

Il faut savoir que les deux condamnés ont tenté de tricher au moyen d’un appareil Bluetooth. Après une analyse de celui-ci, le délit de ce candidat et de son complice a été confirmé.

Une lourde peine contre une fraude d’un candidat libre à Oum El Bouaghi

Toujours dans un autre communiqué annoncé par le tribunal d’Oum El Bouaghi, un autre cas de tricherie a subi les lourdes peines du gouvernement. Il s’agit cette fois-ci d’un candidat libre répondant aux initiales A .S. Ce dernier a tenté de frauder à l’épreuve des mathématiques.

En effet, ce fraudeur a eu recours à une application mobile, notamment « IMO ». Ce qui a permis à celui-ci de rejoindre un groupe qui diffuse les questions et les réponses des épreuves du Bac 2022.

A .S a été présenté en comparution immédiate devant le procureur de la république. Et ce pour fraude à l’aide de moyens de communication. Le tribunal d’Oum El Bouaghi a prononcé un an d’emprisonnement et une amende de 100000 DA à l’encontre de ce candidat libre.

Plusieurs appareils Bluetooth saisis à Khenchela

À Khenchela, la sûreté d’Ouled Rechache a procédé à l’arrestation d’une personne, en possession de dix huit appareils Bluetooth invisibles; dédiés pour être vendus aux candidats des examens du Bac 2022.

Par conséquent, celui-ci a reçu une peine de deux mois de prison avec sursis. associée d’une amende de 300000 DA à régler au niveau de l’administration des douanes.