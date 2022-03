BAC 2022 Algérie : vers de nouvelles sanctions contre les tricheurs ?

Chaque année, le problème de la triche revient sur le tapis lors des examens officiels, les surveillants ont du mal à gérer la situation et certains sujets ont même fuité les années précédentes.

Afin de prévenir cela pour les examens de l’année scolaire 2021-2022, le ministère de l’éducation a mis en place des mesures mais a aussi annoncé de nombreuses sanctions.

Le ministre AbdelHakim Belabed, a mis en place des directives très précises, qui ont été communiquées aux différents chefs d’établissement . Un mémorandum, relatant les « procédures préparatoires et organisationnelles pour l’examen du baccalauréat session 2022 » a été envoyé, demandant la préparation dans les centres d’une salle sécurisée et fortifiée afin d’y disposer les sujets d’examens. Les salles seront mises sous surveillance vidéo, en plus des services de sécurité composés de représentants de l’éducation nationale et de la gendarmerie nationale qui seront présents en permanence.

Quant à l’organisation des examens dans les centres, les responsables seront désignés parmi le personnel de l’éducation nationale. Ils seront triés sur le volet et les meilleurs éléments seront sélectionnés, tenant compte de leur sérieux et de leur intégrité afin d’assurer le meilleur déroulement possible. Bien évidemment il ne sera pas permis aux représentants désignés pour être responsables d’un centre dans lequel l’un de leur proche ( enfants, frères et sœurs .. ) passera son examen afin d’éviter tout conflit d’intérêt.

Le ministère a évoqué les cas de triche ou de complicité. En effet d’après lui si les faits sont avérés, les individus feront l’objet d’un suivi judiciaire en plus des mesures disciplinaires établies.

Ces différentes initiatives devraient réguler cet examen qui a été remis en cause a de nombreuses reprises ces précédentes années.

Un plan d’aide aux étudiants sera mis en place

Lors d’examens aussi importants, beaucoup d’élèves sont dans la difficulté vis-à-vis du transport, surtout ceux résidant dans des lieux reculés, ce qui les empêche de se concentrer en plus d’arriver en retard et d’être refusé à l’examen pour certains.

Pour y remédier, un plan a été mis en place avec la coordination des directeurs d’établissement et de l’éducation nationale afin de faciliter les conditions à ces candidats, en les informant au préalable et en empêchant tout rassemblement afin de fluidifier la circulation.

Les dates d’examens de fin d’année communiquées

Les examens de fin d’année approche à grands pas, et les étudiants ainsi que les parents d’élèves se questionnaient quant aux dates exactes afin de se préparer.

Dans un communiqué publié sur sa page Facebook daté au 3 mars 2022, le ministère de l’éducation a révélé le calendrier relatif aux deux examens nationaux : le baccalauréat et le brevet de l’enseignement moyen.

En effet, le BAC va avoir lieu du dimanche 12 au jeudi 16 juin 2022, tandis que le BEM se déroulera du lundi 6 au mercredi 8 juin.

L’examen du cinquième a quant à lui été annulé pour cette année et va être remplacé par un contrôle continu se basant sur une moyenne des trois trimestres de l’année scolaire 2021-2022.