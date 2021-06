Bac 2021: plus de 7 000 candidats échappent à l’exclusion

Les directions de l’éducation des Wilayas, ont rejeté 90 candidats en raison d’un retard de plus de 30 minutes à compter de la date d’ouverture des enveloppes contenant les sujets, tandis que plus de 7 000 candidats qui avaient 10 minutes de retard se sont vu autorisés à rejoindre leurs salles d’examens et ont évité l’exclusion.

En effet, d’après le bilan remis par la cellule de suivi mise en place pour l’examen du baccalauréat de la session de juin 2021, 7 mille candidats ont échappé de près à l’exclusion, car ils sont arrivés entre cinq et dix minutes avant l’ouverture enveloppes de sujet. Ces derniers ont été autorisés à entrer et rejoindre les salles d’examen pour passer les examens grâce à la politique de flexibilité qui a été adoptée par le ministère de l’Éducation qui s’appliquent aux éléments retardataires.

Les examinateurs tout aussi concernés

Cependant, les règles de ponctualité ne s’appliquent pas qu’aux candidats, car plus de 90 examinateurs ont été exclus de l’examen, et ce, en raison de leur arrivée tardive aux centres de passages, plus de 30 minutes après l’ouverture des sujets.

Car, une fois cette période passée, le candidat est autorisé à quitter la salle d’examen et le centre d’examen, après avec remis sa copie. Par conséquent, il n’est en aucun cas possible de permettre aux retardataires d’entrer, et ainsi d’éviter la fuite des sujets.

En ce qui concerne la tricherie, le quotidien Echourouk a affirmé qu’une baisse notable du taux de tricherie nationale a été enregistrée par rapport au baccalauréat des années précédentes, grâce à la cellule de vigilance mise en place par le ministère en charge.

Des erreurs ont été, cependant signalés dans la wilaya de Khenchela. En effet le 23 juin dernier La directrice de l’éducation par intérim, Ahlem Boudebouz, a confirmé à la presse qu’une erreur s’est produite suite à la distribution du sujet de l’épreuve de mathématiques à sept candidats de la filière maths-technique du centre d’examen Laieb Derradji à Khenchela.