Bac 2021 : le réseau internet sera-t-il coupé cette année ?

Le ministère de l’Éducation nationale a annoncé dans la journée du vendredi 18 juin 2021, sa décision de ne pas bloquer les sites de médias sociaux ni de couper le service Internet, dans le contexte du déroulement de l’examen du baccalauréat, qui débutera le 20 juin 2021.

En effet, pour la première fois après 5 ans d’application de la même procédure qui prive tout le pays de connexion internet, le journal Echorouk à rapporté que le ministère de Mohamed Ouadjaout a décidé de changer sa stratégie et, d’installer à la place une « cellule de vigilance », qui contrôlera les divers sites et réseaux sociaux notamment sur Facebook et ainsi, débusquer et d’identifier les personnes responsables de la fuite les sujets des examens dont les résultats seront annoncés le 22 juillet prochain.

Création d’une « cellule de vigilance »

Rappelons que le nouveau code pénal, punit de un à trois ans d’emprisonnement quiconque s’engage à compromettre la crédibilité des examens scolaires. Concernant les personnes impliquées dans la fuite des questions de l’examen du baccalauréat de l’an dernier, qui était programmée du 15 au 17 juin, nos confrères du journal Echorouk ont indiqué que leurs dossiers ont été déférés à la justice et seront entendus au niveau des wilayas de Djelfa et Laghouat, pour ensuite être renvoyés auprès du juge d’instruction.

Cette année, plus de 731 000 candidats passeront l’examen du baccalauréat, à travers 2 528 centres, qui ont été pourvus des moyens sanitaires nécessaires au bon déroulement des épreuves.

Vendredi à l’aube, les directeurs de l’éducation des wilayas ont reçu les sujets des examens du baccalauréat, lesquels ont ensuite été transférés dans des centres de conservation des sujets sous la surveillance stricte de la police nationale et de la gendarmerie.