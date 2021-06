BAC 2021 : coupure et perturbation du réseau internet au rendez-vous

Comme chaque session du baccalauréat, les Algériens se retrouvent face au dilemme des coupures du réseau d’internet. Une mesure qui devra limiter la fraude et la fuite des sujets de l’examen du BAC.

Depuis six ans maintenant, les internautes algériens sont confrontés à de fortes perturbations du réseau internet pendant le déroulement des examens. Ce dimanche, à l’occasion du lancement des épreuves du Baccalauréat le réseau internet a également connu de fortes perturbations.

Cela devra s’étaler sur toute la semaine en cours, soit jusqu’à la fin des épreuves. À l’instar des six dernières années, (depuis 2015), les autorités ont décidé de couper Internet notamment l’ensemble des réseaux sociaux, à savoir Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter…

Cette mesure intervient, dit-on pour éviter, ou du moins, limiter la fraude et la fuite des sujets des examens du Bac. Ceci dit, l’ensemble des internautes algériens dénoncent une telle pratique, notamment le fait que les principaux opérateurs mobiles et Algérie Télécom n’informent pas leurs abonnés au préalable.

Ainsi, les informations fuitées du ministère de l’Éducation à la veille de l’examen, ayant fait état que la connexion cette année ne soit pas coupée, s’avèrent que des rumeurs. En effet, quotidien Echorook a rapporté hier samedi, citant des sources du ministère, que « cette année, il n’y aura pas de coupure d’internet ni de blocage des réseaux sociaux ».

Début des épreuves du Baccalauréat

Le ministre de l’Éducation nationale, Mohamed Ouadjaout, a donné ce dimanche le coup d’envoi des épreuves du baccalauréat (session 2021) à partir du lycée Ali Boussehaba, dans la commune de Draria (ouest d’Alger).

À noter que plus de 731.000 candidats se présenteront à ces épreuves, à travers 2.528 centres répartis sur tout le territoire national, dans des conditions sanitaires « exceptionnelles » du fait de la propagation de la Covid-19.

Selon la fiche technique de l’Office national des examens et concours (ONEC), le nombre des candidats à passer cet examen prévu du 20 au 24 juin courant, est de 731.723 dont 459.545 candidats scolarisés (180.833 garçons et 278.712 filles) et 272.178 candidats libres (140.099 garçons et 132.079 filles).