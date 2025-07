Bab El Oued et Casbah : une nouvelle ère de modernisation urbaine

Dans le cadre du plan stratégique visant à moderniser le capitale, le wali d’Alger, Mohamed Abdennour Rabhi, a présidé une réunion de travail importante consacrée au suivi des projets en cours et à la proposition de nouvelles initiatives pour la circonscription administrative de Bab El Oued.

La réunion, tenue au siège de la wilaya, a réuni un large panel de responsables, dont le président de l’Assemblée populaire de wilaya, Mohamed El Habib Benboulaid, le secrétaire général de la wilaya, le chef de cabinet, l’inspecteur général, les walis délégués des circonscriptions de Bouzareah et de Chéraga, ainsi que les directeurs exécutifs, les responsables d’établissement publics et les cadres techniques concernés.

Le wali a insisté sur la nécessité d’accélérer la mise en œuvre des projets enregistrés, en fixant des délais précis pour leur réalisation, tout en appelant à la finalisation des études techniques et à l’identification des sources de financement.

Il a mis l’accent sur la transformation des bâtiments menaçant ruine (classés dans la « zone rouge »), qui devront être démolis pour laisser place à des espaces verts et des lieux de détente accessibles à tous.

Environnement, hygiène et tourisme urbain

Une attention particulière a été portée à l’environnement et à la propreté des lieux publics, notamment le parc Kitani, qui accueille chaque jour des milliers de visiteurs.

Le wali a exhorté les services concernés à renforcer les opérations d’entretien et d’aménagement, afin de rendre ces espaces plus attractifs et durables.

Dans le cadre de la préservation du patrimoine historique, la réhabilitation de la Casbah d’Alger a été désignée comme une priorité.

Le wali a ordonné l’organisation de réunions hebdomadaires pour suivre l’avancement des travaux et préparer de nouveaux accès et circuits à l’intérieur de cette cité emblématique, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Par ailleurs, la façade maritime de Bab El Oued fait également l’objet d’un projet de redynamisation. Il s’agit notamment d’ouvrir les locaux commerciaux situés en bord de mer et de standardiser leurs devantures pour une meilleure harmonie urbaine.

Des balcons panoramiques et des esplanades publiques seront créés dans les zones en hauteur pour offrir aux habitants et aux touristes des vues imprenables sur la méditerranée.

Vers une capitale moderne et inclusive

Les présidents des APC ont aussi présenté une série de propositions complémentaires aux projets en cours, dans le but de construire une capitale moderne, inclusive et agréable à vivre.

Le wali d’Alger a conclu la réunion en appelant à une mobilisation totale de tous les acteurs locaux, pour garantir la bonne exécution des projets et concrétiser la vision présidentielle d’une capitale moderne et fonctionnelle, centrée sur le citoyen et l’amélioration des services publics.