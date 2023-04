La chaîne privé Al Chaabia a annoncé la sortie prochaine d’une nouvelle série dramatique intitulée « Bab El Oued Chouhadaa – L’épopée des Hommes », qui sera diffusée en trois parties. On notera que la première partie de cette nouvelle série est prévue pour le mois de Ramadan prochain, soit en 2024. En tout cas, il s’agit des révélations de la chaine susmentionnée via un communiqué rendu public hier.

Selon le même communiqué, la deuxième et la troisième parties seront diffusées au cours des deux années suivantes, soit en 2025 et en 2026. À en croire les révélations de la même source, cette série ambitieuse vise à mettre en valeur les qualités des habitants de ce quartier glorieux riche en événements et en exploits, contrairement à ce qui a été le cas avec d’autres productions.

« Bab El Oued Chouhadaa » a pour objectif de transmettre une image authentique de la patrie et de la solidarité entre les habitants de ce quartier. À travers une histoire captivante pleine d’événements, la série mettra en avant les aspects du patriotisme et de la cohésion sociale dans cette région. Les téléspectateurs pourront ainsi découvrir les valeurs de solidarité, de fraternité et de courage qui caractérisent Bab El Oued.

Effectivement, vous n’êtes pas sans savoir que ce quartier populaire était un foyer de résistance et de lutte pour l’indépendance algérienne, avec ses habitants qui se sont engagés activement dans la lutte contre le colonialisme français. Donc vous l’aurez compris, ce projet sera une manière pour rendre hommage à ce quartier historique.

Bab El Oued Chouhadaa : des acteurs talentueux seront sélectionnés

Pour garantir la qualité de cette série, un réalisateur expérimenté sera choisi pour porter à l’écran cette épopée, indique le communiqué. De plus, des artistes talentueux seront sélectionnés pour donner vie aux personnages et raconter cette histoire passionnante. Les téléspectateurs pourront ainsi s’attendre à un jeu d’acteurs exceptionnel et à des scènes captivantes qui les tiendront en haleine tout au long de la série.

« Bab El Oued Chouhadaa – L’épopée des Hommes » promet, sans aucun doute, d’être une série dramatique de premier plan, offrant une vision authentique du quartier historique de Bab El Oued et de ses habitants. Les téléspectateurs pourront plonger dans l’histoire fascinante de cette communauté, découvrir ses traditions, ses valeurs et ses héros, tout en étant captivés par l’intrigue et les performances des acteurs. La diffusion de la première partie de cette série tant attendue pendant le mois de Ramadan prochain suscite déjà une grande anticipation chez les fans de séries dramatiques, qui sont impatients de découvrir cette nouvelle production.