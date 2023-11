B-Imtiyaz .… Une initiative, une réalité

B-Imtiyaz, un projet, en faveur de l’élite des étudiants et de la jeunesse Algérienne, une jeunesse éduquée, ambitieuse et motivée

En lançant l’initiative « B-Imtiyaz », qui invoque l’excellence en biotechnologie, le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique – en collaboration avec Pfizer Pharm Algérie – aspire à soutenir et renforcer l’ambition de l’Algérie à devenir un centre régional dans le domaine des biotechnologies, à travers une contribution directe au développement de la prochaine génération de jeunes leaders de ce secteur.

Lancé en 2021, il s’agit d’un programme phare, participatif et engageant, avec une approche progressive étalée sur trois phases principales.

Lors de la première phase du programme, 30 étudiants dûment sélectionnés par les autorités pédagogiques (15 étudiants en pharmacie de l’Université d’Alger et 15 étudiants en ingénierie biotechnologique de l’Ecole Nationale Supérieure de Biotechnologie de Constantine) ont bénéficié de 26 conférences (en mode hybride), pour acquérir des connaissances auprès d’experts de l’ensemble de l’écosystème biopharmaceutique. Les 30 étudiants ont assisté à des conférences de l’Université de Georgetown, du MRCT (Multi-Regional Clinical Trials Center) de l’Université de Harvard et de nombreux professionnels de l’industrie et experts Pfizer. Parmi les sujets abordés par les experts en la matière, figuraient la propriété intellectuelle (PI), la recherche et développement (R-D), la bioéthique, le développement de médicaments, les procédés de fabrication, les chaînes d’approvisionnement, les activités réglementaires ainsi que la pharmaco-économie.

Pour sa deuxième phase (conclue avec succès le mois dernier), 4 étudiants au total, 2 de la faculté de pharmacie de l’Université d’Alger et 2 de l’École nationale supérieure de biotechnologie de Constantine, ont continué ce parcours en bénéficiant d’un stage pratique au sein du site de Grange Castle à Dublin – Irlande, l’une des principales usines de Pfizer et l’une des plus grandes usines biopharmaceutiques intégrées au monde.

Au cours de cette deuxième phase de B-Imtiyaz, les étudiants sélectionnés ont eu l’opportunité de couvrir plusieurs sujets spécifiques sous la direction et l’encadrement d’experts de Pfizer, y compris des formations en sécurité, les bonnes pratiques de fabrication (BPF) , recherches et développements de médicaments, science et technologie de fabrication (MSAT) – Caractérisation des médicaments et développement de méthodes analytiques, développement de procédés, fabrication de vaccins, biotransformation et culture cellulaire de protéines, contrôle de la qualité, chaîne d’approvisionnement, entreposage et expédition, les opérations d’ingénierie -en mettant l’accent sur la technologie des équipements-, la technologie de l’équipement ainsi que l’assurance qualité et les affaires réglementaires.

Au cours de la troisième phase de B-Imtiyaz, une étude de faisabilité sera réalisée pour explorer la possibilité de créer un incubateur de recherche, dédié à l’industrie pharmaceutique.

A propos de cette initiative, Madame Faiza TIFOUR, Présidente Directrice Générale de Pfizer Pharm Algérie, a affirmé : « Nous sommes fiers de faire partie de cette merveilleuse initiative, en soutenant la prochaine génération de leaders de l’industrie algérienne et en contribuant à la vision de l’État, visant à faire de l’Algérie un centre régional de biotechnologie. Notre objectif est d’équiper les jeunes pour innover dans l’avenir afin d’accomplir des percées médicales ». Elle a ajouté : « C’est juste un plaisir de voir le bonheur sur les visages de Radja, Nour ElHouda, Cheima et Lokmane, nous espérons pouvoir donner à davantage d’étudiants algériens de pareilles opportunités dans le future ».

B-Imtiyaz est une initiative qui s’aligne totalement avec la vision de l’état de faire de l’Algérie un centre de biotechnologie de premier plan et de préparer les futurs leaders de l’industrie.

B-Imtiyaz, une vision partagée, qui ouvre la voie aux générations futures de notre pays.