Affaire Ayoub Aissiou : nouveau rebondissement en Espagne dans la procédure d’extradition

Le parquet espagnol s’oppose à l’extradition de l’homme d’affaires algérien Ayoub Aissiou, selon les informations publiées par The Objective ce 10 octobre 2026. Un nouveau développement judiciaire dans cette affaire, dont l’issue dépend désormais de la décision de l’Audiencia Nacional.

La procédure d’extradition visant l’homme d’affaires algérien Ayoub Aissiou connaît un nouveau rebondissement en Espagne. D’après une information publiée ce samedi 10 octobre 2026 par le média espagnol The Objective, le parquet de l’Audiencia Nacional s’est prononcé contre sa remise aux autorités algériennes. En effet, cette position intervient après plusieurs semaines de procédure judiciaire. Cependant, elle ne constitue pas encore une décision définitive.

Selon le journaliste Jorge Mestre, le ministère public espagnol considère que plusieurs infractions invoquées dans la demande algérienne seraient prescrites et que les éléments disponibles ne suffiraient pas à étayer les accusations de blanchiment de capitaux. Le média précise toutefois que ces informations lui ont été communiquées par Ayoub Aissiou lui-même. La teneur exacte des réquisitions devra donc être confirmée par l’accès au document judiciaire.

Extradition d’Ayoub Aissiou : les arguments du parquet espagnol

Le premier argument avancé concerne la prescription de plusieurs faits reprochés à l’homme d’affaires. La convention d’extradition signée entre l’Algérie et l’Espagne prévoit notamment qu’une demande peut être refusée lorsque les poursuites ou la peine sont prescrites au regard de la législation de l’un des deux États. Ainsi, cette question constitue un élément central dans l’examen judiciaire du dossier.

Le second argument porterait sur les accusations de blanchiment d’argent. Toujours selon les informations rapportées par le média espagnol, le parquet estime que les indices disponibles ne permettent pas de soutenir suffisamment cette qualification. Cela ne constitue cependant pas une décision d’acquittement concernant les affaires jugées en Algérie.

Le traité bilatéral d’extradition publié au Bulletin officiel espagnol encadre ces procédures. Il impose notamment des conditions de double incrimination et précise les documents devant accompagner une demande de remise. L’Audiencia Nacional devra apprécier les arguments présentés au regard de ces dispositions.

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Arrêté à Barcelone, puis remis en liberté provisoire

Ayoub Aissiou avait été interpellé à l’aéroport de Barcelone-El Prat en juillet dernier, dans le cadre d’une procédure engagée à la suite d’un mandat d’arrêt international. Par la suite, l’homme d’affaires avait été placé en détention provisoire en attendant l’examen de la demande d’extradition.

En septembre, l’Audiencia Nacional a ordonné sa remise en liberté provisoire, à la demande du parquet espagnol, selon The Objective. De plus, son avocat, César Aguirre, a précisé que cette mesure s’accompagnait d’obligations judiciaires, notamment la remise du passeport et des présentations régulières devant la justice. Cependant, la libération n’a pas entraîné l’abandon de la procédure d’extradition.

En Algérie, des condamnations pour des affaires financières

Ancien propriétaire de la chaîne de télévision El Djazairia One, Ayoub Aissiou fait l’objet de plusieurs procédures judiciaires en Algérie. Les dossiers évoquent notamment des infractions à la réglementation des changes, des transferts illicites de capitaux, des faits de corruption et du blanchiment d’argent. Ces poursuites avaient donné lieu à plusieurs jugements prononcés en son absence.

En mars 2026, la Cour d’Alger avait confirmé la condamnation à 20 ans de prison visant Ayoub Aissiou dans une affaire financière.

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La décision finale appartient toujours à l’Audiencia Nacional

Les avocats d’Ayoub Aissiou soutiennent que les poursuites engagées contre leur client comporteraient une dimension politique. Cette interprétation est défendue par l’intéressé et ses conseils. Néanmoins, elle ne constitue pas une conclusion judiciaire établie dans la procédure espagnole. Pour leur part, les autorités algériennes maintiennent leurs démarches judiciaires visant sa remise.

Malgré l’opposition du parquet rapportée par The Objective, la demande d’extradition n’est pas définitivement rejetée. Les magistrats de l’Audiencia Nacional doivent encore examiner le dossier et statuer sur la requête algérienne. Aucune décision définitive n’a été confirmée dans les sources consultées au 10 octobre 2026.

Cette nouvelle étape intervient dans un dossier suivi depuis plusieurs mois par les médias algériens et espagnols. La suite dépendra désormais de la décision des magistrats, au regard de la convention bilatérale et des pièces versées à la procédure. Il conviendra de distinguer toute future décision judiciaire des seules réquisitions du ministère public.

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