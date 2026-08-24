Ayoub Aissiou, du Maroc à Tel-Aviv : les zones d’ombre d’un dossier explosif

Écroué depuis le mois de juillet dernier dans une prison espagnole, Ayoub Aissiou voit son sort suspendu à une décision judiciaire attendue à Madrid. Cet homme d’affaires, que la justice algérienne a condamné par contumace à vingt ans de réclusion, a été intercepté en juillet alors qu’il arrivait du Maroc. Alger a activé un mandat d’arrêt international et déposé une demande d’extradition en bonne et due forme. Depuis, une campagne de soutien s’organise en Europe pour tenter d’enrayer la procédure.

L’extradition d’Ayoub Aissiou suspendue à la justice espagnole

L’interpellation s’est déroulée sans bruit, sur le sol espagnol, au terme d’un voyage en provenance du pays voisin. Placé sous écrou, le fugitif attend désormais que les autorités du pays statuent sur la requête algérienne. Une peine de vingt ans de prison ferme l’attend s’il est remis aux juridictions de son pays d’origine.

Ce type de contentieux judiciaire transfrontalier n’est pas isolé. Ces derniers mois, plusieurs dossiers ont pesé sur les relations entre Alger et certaines capitales européennes, à l’image du bras de fer autour de l’agent consulaire algérien détenu en France, maintenu derrière les barreaux par la cour d’appel de Paris.

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Une lettre ouverte mobilise des figures pro-israéliennes pour sa libération

Depuis son incarcération, un texte collectif circule à destination des exécutifs espagnol et français. Il exige l’élargissement immédiat du détenu. À la manœuvre, le philosophe Daniel Salvatore Schiffer, épaulé notamment par l’écrivain Marek Halter et par Hassen Chalghoumi, une figure présentée comme imam et connue pour ses positions favorables à Israël, rapporte le quotidien El Watan.

La liste des paraphes rassemble une vingtaine de noms issus des mondes intellectuel et médiatique français, parmi lesquels des essayistes, des chroniqueurs, des cinéastes et d’anciennes personnalités politiques. On y retrouve entre autres Bernard Kouchner, Pascal Bruckner, Éric Naulleau, Arno Klarsfeld ou encore l’écrivain Boualem Sansal, qui avait annoncé vouloir attaquer l’Algérie devant la justice internationale. Une initiative que beaucoup, à Alger, interprètent comme une tentative de soustraire un condamné aux juridictions de son pays.

Les voyages d’Ayoub Aissiou vers le Maroc se sont multipliés après 2019

L’intérêt du mis en cause pour le royaume chérifien ne date pas d’hier. Selon toujours El-Watan, ses déplacements y sont documentés dès 2014, mais leur cadence change radicalement d’échelle à partir de la rupture diplomatique de 2019. À compter de cette date, les traversées deviennent quasiment mensuelles.

Plusieurs éléments convergents situent cette même année les premières rencontres formelles avec des officiers du Makhzen, dans la capitale française. Ces réunions discrètes auraient posé les fondations d’une coopération tournée contre la stabilité des institutions algériennes. Un cap supplémentaire est franchi en 2023 avec le rapprochement opéré autour du journaliste Mohamed Sifaoui, décrit comme une pièce maîtresse du dispositif, facilitant l’accès de l’intéressé à des cercles de renseignement français tout en portant sa cause auprès de relais d’influence à Paris.

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Le volet israélien constitue le point le plus sensible du dossier

C’est toutefois la dimension israélienne qui donne à l’affaire son épaisseur. Un premier voyage en Israël aurait été enregistré en 2022. Selon El-Watan, d’après des indications recueillies auprès de son entourage familial et de ses proches, ce séjour n’aurait rien eu d’exceptionnel : au minimum trois passages par Tel-Aviv auraient suivi.

Ces révélations interviennent alors que les affaires mêlant renseignement étranger et ressortissants étrangers se multiplient dans la région. En août dernier, la confirmation en appel de la condamnation pour espionnage d’un homme d’affaires français en Azerbaïdjan avait déjà placé l’Algérie parmi les pays cités au dossier.

Deux anciens gardes du corps détiennent des éléments décisifs

La position du prévenu se fragilise à mesure que le dossier avance. Deux hommes qui l’ont accompagné pendant des années, en qualité d’agents de sécurité rapprochée, disposeraient d’informations de première main sur ses trajets.

Ces témoins seraient en mesure de reconstituer précisément les itinéraires empruntés entre le Maroc, l’Europe et Israël, et d’établir la matérialité de chacun de ces déplacements. Leur audition apporterait à l’instruction un socle probatoire considérable. La justice algérienne, qui a durci ces dernières années sa réponse pénale dans les dossiers touchant à la sûreté de l’État, attend désormais la réponse de Madrid.

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