Aymen, Algérien de 21 ans, tué au couteau à Paris : le suspect activement recherché

Vendredi soir, un dîner en terrasse au restaurant tunisien du 47, boulevard Ornano a basculé dans l’horreur. Alors qu’il partageait un repas avec sa compagne Samia et la mère de celle-ci, Aymen, un jeune futur père d’origine algérienne, a été mortellement poignardé à la suite d’une altercation soudaine avec un homme, qui serait d’origine marocaine, muni d’un couteau.

« Il a enlevé la vie d’un homme qui n’a même pas la moitié de son âge, et qui allait être papa », s’indigne une amie de la famille, alors que l’auteur des faits est activement recherché.

Aymen, âgé d’une vingtaine d’années, était né à Oran en Algérie, où sa famille vit toujours. Arrivé en France à 18 ans, il y a rencontré Samia en 2025. Le couple s’est marié et attendait la naissance de son enfant.

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Aymen, tué de coups de couteau à Paris

Il s’agit d’une altercation de rue qui a tragiquement coûté la vie à un jeune homme d’une vingtaine d’années dans le quartier de Clignancourt (XVIIIe). Poignardée en pleine rue, la victime n’a pas survécu à ses blessures.

Le drame s’est joué vendredi soir, peu avant 20h30, au 47 boulevard Ornano (XVIIIe arrondissement). Alertés pour une agression à l’arme blanche, les policiers ont découvert sur place Aymen, un jeune homme de 21 ans. Touché à l’abdomen, il se trouvait alors en arrêt cardiorespiratoire.

Dès leur arrivée, les premiers policiers prodiguent des massages cardiaques en attendant le Samu. Malgré leurs tentatives désespérées et l’intervention des secouristes, le jeune homme succombe à ses blessures. Son décès est prononcé sur les lieux.

Le suspect en fuite

La scène a été captée par les caméras de vidéoprotection de la Ville de Paris. Par ailleurs, un témoin présent au moment des faits a affirmé avoir identifié l’agresseur et a immédiatement communiqué son adresse aux forces de l’ordre.

Une colonne d’intervention est immédiatement mise sur pied. Les policiers convergent vers la rue Hermel, située à seulement deux minutes à pied du drame. La porte du domicile du suspect est enfoncée au bélier, mais l’appartement est vide. La piste reste pourtant chaude : selon une source proche du dossier citée par Le Parisien, « des traces de sang ont été découvertes dans le logement et les parties communes ».

Une fouille exhaustive du bâtiment a été menée en parallèle d’une enquête de voisinage auprès de l’ensemble des occupants. Des maîtres-chiens ont été appelés en renfort, mais selon une source policière, « le grand désordre régnant dans le logement ne permettait pas d’isoler un effet permettant de donner une odeur de référence au chien ».

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